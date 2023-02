El SIL 2022 / @EP

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) , organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrarà el 25è aniversari entre els dies 7 i 9 de juny en una edició molt especial. L'esdeveniment està sobrepassant les expectatives previstes ja que, avui dia, quan encara queden 4 mesos per a la seva celebració, té confirmada la contractació del 83% de superfície total d' exposició respecte a l'edició anterior, fet que suposa una projecció de creixement entorn del 20% respecte del 2022.

La que és considerada com una de les fires mundials més importants del sector de la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain, ja té confirmada la participació de destacades companyies procedents de França, Suïssa, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Polònia, Argentina, USA , Bèlgica, Austràlia, Andorra, Finlàndia, Països Baixos, Mèxic, República Dominicana i Xile . Una llista que continuarà creixent en els propers mesos, fins a comptar amb una participació estimada de més de 650 empreses .

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, ha destacat que “ estem molt satisfets de com avança la contractació dels espais d'exposició i la participació de la 25a edició del SIL, una cita que s'ha consolidat com tota una referència al panorama internacional per tractar els reptes, noves tendències, innovacions i futur de la logística, un sector clau en l'economia mundial”.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL ha manifestat que “aquesta edició és molt especial perquè el SIL compleix un quart de segle i ho fa amb més força que mai. Aquest any, a més, en el marc del SIL tindrà lloc la 18a edició de l' European Conference & European Research Seminar , la 39a edició del Congrés ALACAT, i el 19è MedaLogistics Forum, el potenciarà encara més les sinergies de negoci i la col·laboració entre professionals de tot el món”.

El CZFB ja ha obert el registre online per poder assistir al SIL 2023, la inscripció del qual serà gratuïta per a tots els professionals del sector que es registrin abans del 19 de maig a www.silbcn.com . Posteriorment a aquesta data el Visitor Pass del SIL tindrà un cost de 60 euros.

DOS GRANS CITES INTERNACIONALS EMMARCADES AL SIL 2023

En el marc del SIL 2023, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha acordat la celebració de dos importants esdeveniments internacionals on es debatrà sobre les darreres novetats en logística a l'era de la indústria 4.0.

D'una banda, el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP ), l'entitat internacional més gran del sector de Supply Chain, celebrarà els dies 8 i 9 de juny la 18a edició de l' European Conference & European Research Seminar , un doble congrés mundial amb un enfocament europeu, que reuneix els principals directius, professionals i acadèmics de les globals Supply Chain de tots els sectors d'activitat. Les temàtiques de debat inclouran els principals reptes actuals, com ara la sostenibilitat, la digitalització, l'eficiència, la resiliència i la gestió del talent.

Així mateix, la present edició de SIL, entre els dies 7 i 9 de juny , acollirà la 39a edició del Congrés ALACAT , organitzat per la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina. ALACAT constitueix el certamen logístic més gran que se celebra a Llatinoamèrica , i aquest any torna al SIL, que ja havia acollit el congrés en les edicions de 2016 i 2019. Una vegada més, gràcies a aquesta col·laboració, s'estendran ponts de negoci i intercanvi de coneixement entre la logística hispana i europea amb lassistència prevista de més de 1.000 professionals.

Aquesta nova edició del certamen, el SIL Knowledge , programa de coneixement que reunirà els principals actors i on es presentaran les seves idees sobre el sector, girarà al voltant de quatre grans tendències a l'àmbit de la logística: Innovació, Sostenibilitat, e-Delivery (last mile) i Talent.