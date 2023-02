Feines de l'equip de l'ERICAM desplegat a Turquia / @EP

Un total de 73 empreses espanyoles tenen presència a Turquia, segons els darrers registres de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) de desembre de 2022. Els negocis espanyols al país es veuran afectats per la situació d'emergència nacional que viu Turquia i la veïna Síria, després del terratrèmol que ja ha causat la mort de més de 11.000 persones.

El sector industrial i de les telecomunicacions espanyol té nombroses participacions al país turc , amb companyies com Siemens, Indra i Navantia, i igualment ho fan les empreses relacionades amb l'automoció, com Gestamp, Ficosa i Blumaq.

Entre les companyies de serveis amb filials a Turquia destaquen les del sector tèxtil (El Corte Inglés, Inditex, Mayoral i Mango), els bancs BBVA, Sabadell i La Caixa, i l'hotelera Barceló Hotel Group. També hi són presents l'asseguradora Mapfre i l'aerolínia Iberia, així com diversos fabricants d'aeronaus i components per al ferrocarril.

L'AUTOMOCIÓ LIDERA LES EXPORTACIONS A TURQUIA

Les exportacions espanyoles a Turquia van vorejar els 5.500 milions d'euros el 2021, segons les estadístiques de l'ICEX. Els vehicles i els articles d'automoció van ser els més intercanviats amb el país turc i van superar els 1.500 milions d'euros en mercaderies exportades.

Les matèries plàstiques i les manufactures (564 milions d'euros), la maquinària i els aparells mecànics (532 milions) i la fosa, el ferro i l'acer (501 milions) van ser els següents en el rànquing de facturació per exportacions de les empreses espanyoles .

A més, el 2021, els empresaris espanyols van generar més de 49.000 llocs de treball directes al país turc a través de les seves filials, sucursals i amb l'activitat de les seves exportacions.