Foto: CaixaBank

CaixaBank ha concedit un total de 23.000 milions d'euros durant l'any 2022 destinats a impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles. Aquest volum de nou finançament, dirigit a petites, mitjanes i grans empreses, s'ha destinat principalment a finançar operacions d'importació i exportació, així com projectes vinculats a l'activitat internacional de les empreses del país. La xifra suposa un 28% de creixement respecte a l'any anterior.

Aquestes dades posen de manifest la confiança del sector empresarial a CaixaBank com a entitat de referència en comerç exterior. L?entitat financera lidera la concessió de crèdits d?importació a Espanya amb una quota de mercat del 27,4%, així com el volum d?avals emesos i rebuts, amb una quota per sobre del 30%. Aquestes xifres reafirmen el compromís de CaixaBank de donar suport a les empreses en el procés d'internacionalització, posant al seu servei l'experiència i el coneixement dels mercats per facilitar les seves operacions a l'estranger.

CaixaBank ofereix assessorament a l'àmbit de la internacionalització empresarial a través de la seva àrea especialitzada en Comerç Exterior, que compta amb una extensa xarxa de més de 100 especialistes per atendre les necessitats específiques de les empreses en aquest àmbit. L'entitat ofereix productes i serveis especialitzats que ajuden les empreses a gestionar les seves operacions d'importació i exportació, així com opcions de finançament adaptat i una àmplia gamma de solucions innovadores que els permeten gestionar les operacions internacionals íntegrament en línia. En aquest sentit, entre les novetats d'aquest darrer any, destaca el servei d'avançament del cobrament de les exportacions a través de CaixaBankNow, que permet als clients obtenir finançament des del canal en línia d'una manera segura, amb agilitat i rapidesa.



ENTITAT DE REFERÈNCIA

CaixaBank s'ha consolidat com una entitat de referència per al teixit empresarial gràcies al model d'especialització, amb productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d'aquest segment de clients. CaixaBank Empreses dóna servei a través de 220 centres i oficines especialitzades repartides per totes les comunitats autònomes espanyoles on treballen 2.400 professionals altament qualificats amb sòlida reputació en l'assessorament empresarial. L'entitat compta amb especialistes en finançament, comerç exterior, tresoreria, turisme, negoci immobiliari i pimes, que ofereixen un servei personalitzat més enllà del que és financer per donar suport i impulsar el sector empresarial.

A nivell internacional, CaixaBank dóna suport als seus clients empresa amb diverses solucions operatives amb accés efectiu territorial a 127 mercats de diferents països i ofereix el millor assessorament per a les seves operacions a l'estranger. L'entitat presta servei tant a les pimes i les microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com a les grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.

L'entitat financera, en el marc del Pla de Banca Sostenible, integrat al seu Pla Estratègic 2022-2024, assumeix la responsabilitat de promoure una economia positiva per al benestar de les persones a través de tres ambicions: impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, liderar limpacte social positiu i afavorir la inclusió financera. Per això, entre altres propòsits, CaixaBank té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles fins al 2024. A més, el banc és present als índexs de sostenibilitat més rellevants del món i és avaluada pels principals analistes especialitzats. Destaca la seva presència, entre d'altres, al Dow Jones Sustainability Index ia l'A List 2022 de CDP Climate Change.

PRESÈNCIA INTERNACIONAL

La presència internacional de CaixaBank es canalitza a través de la xarxa de Banca Internacional de sucursals i oficines de representació repartides per tot el món i d'acords de cooperació amb bancs internacionals de primer nivell. L'entitat financera és, a més, propietària del portuguès Banco BPI, la quarta entitat financera més gran del país en termes d'actius.

La xarxa internacional de CaixaBank ofereix suport als clients empresa de l'entitat que operen a l'exterior, així com a corporacions locals a través de cobertura mundial amb més de 200 professionals, prop de 30 punts de presència internacional i acords amb més de 1.660 bancs corresponsals. Aquesta xarxa dóna cobertura a 72 països, que representen el 82% del PIB mundial i el 94% del comerç internacional a Espanya.

La Banca Internacional de CaixaBank és l?única xarxa internacional de banca a Espanya certificada per AENOR.