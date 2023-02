Investigadors treballant al laboratori / Fundació La Caixa

La Fundació ”la Caixa” presenta avui CaixaImpulse Innovació, un nou programa amb el qual l’entitat reforça el seu compromís amb la innovació i la transferència de coneixement a Espanya i Portugal. El programa donarà suport a projectes de recerca biomèdica impulsats per centres d’investigació, hospitals i universitats per tal de contribuir a traslladar els resultats de la recerca a la societat i al mercat i fomentar la creació de nous productes, serveis i empreses relacionats amb les ciències de la vida i la salut.

El 2023, la Fundació ”la Caixa” seleccionarà, per mitjà d’un panel d’experts i professionals de l’àmbit de les ciències de la vida i la salut, 25 projectes nous als quals concedirà fins a 5 milions d’euros amb la finalitat d’apropar les seves innovacions punteres al mercat i, per tant, als pacients que les necessiten. Els investigadors que hi estiguin interessats poden presentar els seus projectes per optar a un d’aquests ajuts entre el 13 de febrer i el 30 de març.

En aquesta nova convocatòria, els projectes escollits podran seguir un itinerari de finançament de fins a tres fases. Els investigadors accediran al programa a través de qualsevol d’aquestes fases en funció del grau de maduresa del projecte; quan assoleixin fites específiques de desenvolupament, i després de la valoració que en faci el comitè d’avaluació, podran avançar cap a fases posteriors amb més finançament. En total, un projecte podrà rebre fins a 700.000 euros si recorre tot l’itinerari.

Aquests nous ajuts segueixen l’estela del compromís amb la innovació que la Fundació ”la Caixa” manté des del 2015. L’entitat va crear llavors un primer programa (convocatòries Validate i Consolidate) que ha destinat 18 milions d’euros a donar suport a 173 projectes, els quals han derivat en la creació de 39 spin offs. Aquestes empreses han atret al seu torn més de 34 milions d’euros d’altres fonts de finançament. «És imprescindible recolzar els científics i invertir en innovació per poder transformar els avenços que aconsegueixen els investigadors als laboratoris en millores efectives per la salut de les persones», ha destacat Antoni Vila Bertrán, director general de la Fundació ”la Caixa”.

La convocatòria es duu a terme en col·laboració amb Caixa Capital Risc, un dels principals inversors de venture capital a Espanya amb més de 20 anys d'experiència. A través del fons especialitzat Criteria Bio Ventures, inverteix a l'àrea de biotecnologia i ciències de la vida, donant suport a companyies innovadores que aborden necessitats mèdiques no cobertes. Caixa Capital Risc forma part de CriteriaCaixa, la societat hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”.

A més, a Portugal, la convocatòria es realitza en partenariat amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, que subvenciona un dels projectes portuguesos seleccionats.

LA IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ I L'ACOMPANYAMENT

Des del 2015, els equips dels projectes participants en les convocatòries Validate i Consolidate han rebut, a més, prop de 1.000 hores de formació i més de 4.000 hores de mentoria i consultoria, amb les quals han pogut contrastar la proposta de valor del seu actiu i adaptar-la per maximitzar les probabilitats d’èxit de la transferència.

"Els últims anys, l’ecosistema d’innovació ha experimentat grans canvis, i per aquest motiu ens hi volem adaptar creant CaixaImpulse Innovació, que tindrà més abast, serà més flexible i oferirà més finançament, a més d’un acompanyament expert personalitzat a les necessitats de cada iniciativa", ha explicat Ignasi López, director de l’Àrea de Relacions amb Institucions de Recerca i Salut de la Fundació ”la Caixa”.

L’aprenentatge extret de les experiències dels investigadors que han passat per la convocatòria anterior permet ara crear CaixaImpulse Innovació, que reforçarà algun dels actius més grans descrits pels participants, com la mentoria i l’acompanyament per part d’experts internacionals en diferents àmbits de l’ecosistema de la innovació. Si fins ara l’acompanyament podia durar dos anys, el nou programa preveu un suport de fins a sis anys en els casos en què el projecte accedeixi al programa des de la primera fase i hi faci tot el recorregut des de la idea inicial fins que els investigadors llicencien el seu producte o aconsegueixen finançament d’altres fonts.

En paraules de José Luis Cabero, consultor i mentor de projectes d’innovació a CaixaImpulse, anterior CEO d’AELIX Therapeutics i VP a AstraZeneca: "Els mentors i la formació tenen com a objectiu primari contribuir a identificar i sustentar allò que la innovació en la qual es basa una proposta pot oferir comparat amb allò que actualment s’utilitza a escala global o s’està desenvolupant. Com a mentor, contribueixo a crear consciència sobre els recursos necessaris i els temps de desenvolupament, que habitualment acostumen a estar molt per sobre del que estima l’emprenedor".

A més del suport en forma d’hores de mentoria i consultoria, els investigadors rebran formació especialitzada durant quatre setmanes, repartides entre Barcelona i Madrid, sobre transferència de tecnologia, legislació sobre propietat intel·lectual, presentació als inversors o tancament d’acords comercials.

OBJECTIU: GENERAR L'IMPACTE SOCIAL MÉS GRAN POSSIBLE

Aconseguir que les investigacions surtin del laboratori i arribin al pacient en forma de solucions capaces de contribuir a millorar la seva salut és un dels objectius de la Fundació ”la Caixa”. La convocatòria CaixaImpulse Innovació complementa els esforços fets per la Fundació ”la Caixa” mitjançant altres programes estratègics en innovació, com la Unitat per a la Investigació en Immunoteràpia del Càncer Clínic - CaixaImpulse, que permet emprendre noves línies d’investigació sobre teràpies CAR-T, o el projecte CaixaImpulse de placenta artificial, liderat per la Fundació Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona, projecte en el qual es treballa per crear un model de placenta artificial que recreï les condicions que el fetus té dins de l’úter matern, amb l’objectiu d’augmentar la supervivència i minimitzar les greus seqüeles neurològiques que pateixen la majoria dels nounats prematurs externs