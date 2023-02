TV3 / Arxiu

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ja no costa el mateix. De fet, als Pressupostos d'aquest any s'ha afegit una despesa extraordinària per a l'organisme que engloba TV3 i Catalunya Ràdio, cosa que n'ha augmentat el cost un 33% a la butxaca de cada català des que la pandèmia va esclatar. El 2023, cada ciutadà haurà d'aportar 44 euros , mentre que per a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), cada espanyol aporta 25,6 euros.

L'increment del cost de la CCMA ha estat progressiu: el 2020 eren 32,9 euros; el 2021, 33,9 euros; el 2022, 37,9 euros; i ara el 2023, 44 euros, segons la memòria adjunta als comptes aprovats pel Parlament de Catalunya.

Aquest augment progressiu ha provocat que la Corporació sigui més cara de la mitjana que marca l' European Broadcastin Union, l'organisme que engloba els mitjans públics de 54 països, principalment d'Europa, el Pròxim Orient i el nord d'Àfrica. Aquesta mitjana està fixada en els 36 euros anuals, mentre que Catalunya ja la va superar el 2022.

Si ens fixem a la resta de televisions europees, cada país paga una taxa específica per al seu manteniment: a Alemanya es paguen 210 euros per habitant, a Itàlia 90, a França 138, mentre que a Gran Bretanya, 159 lliures.

La partida al medi públic ha anat augmentant any rere any, mentre que el percentatge del pressupost procedent dels ingressos publicitaris es mantenen en el 12,6% tant el 2022 com el 2023. L'any passat, els ingressos comercials van ser de 52 milions de euros, mentre que aquest any augmenta als 61 milions.