Arxiu - Cartell de lloguer d'habitatges en un edifici - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El 57,5% d' inquilins són parelles joves sense fills i el 40% són unitats familiars, mentre que les persones soles són el grup “per al qual és més complicat trobar habitatge”, segons la 'Radiografia de l'inquilí a Espanya' realitzada per Arag.

La forquilla d'edat més habitual per viure de lloguer "se situa, fonamentalment, entre els 25 i els 40 anys", grup a què pertany el 92,5% d'inquilins, informa aquest divendres la companyia en un comunicat.

El ciutadà que busca habitatge de lloguer prioritza que sigui econòmic (47,5%), mentre que la resta de preferències estan "a força distància del preu": bona zona, amplitud i nombre d'habitacions, i que estigui reformat.

La seva preocupació econòmica més gran és la quantia de la renda mensual (85%), seguida dels mesos de fiança exigits pel casolà i de les despeses extra que pugui implicar l'operació.

El que motiva més dubtes a l'inquilí és la necessitat d'obres de conservació, substituir els electrodomèstics que acaben la vida útil i la finalització anticipada del contracte (per la venda de l'habitatge, suposats incompliments del propi inquilí o altres raons).

EL PROPIETARI



Pel que fa als propietaris, el 90% prefereix que el seu llogater treballi per compte d'altri, seguits dels que tinguin una pensió.

Sobre si hi ha avalistes al contracte, el 40% de propietaris no té inconvenient; el 37,5% ho accepta però prefereix que no calgui; el 15% exigeix, a més, altres garanties, i el 7,5% s'hi oposa.

LA FIANÇA I ALTRES CONDICIONS



També pot motivar discrepàncies la fiança, si no es diposita als organismes d'habitatge de cada autonomia o no es torna en acabar el lloguer --Arag ha destacat que la seva nova pòlissa 'Arag Inquilino' busca aportar seguretat econòmica quan acaba el contracte-- .

Un altre obstacle poden ser les condicions econòmiques de l'arrendament; per exemple, demanar interessos abusius per retard de pagament, demanar indemnitzacions contràries a la llei quan l'inquilí vol anar-se'n abans, actualitzar la renda, repercutir despeses sense pacte exprés, reclamar danys de l'habitatge sense justificar o obligar l'inquilí a tornar l'habitatge pintat .

L'advocada d'Arag Montse Martín ha aconsellat "llegir el contracte amb deteniment i consultar amb un advocat o un gestor" les clàusules difícils d'entendre o que no coincideixin amb la Llei d'arrendaments urbans.

Si es detecten clàusules abusives abans de signar el contracte i la propietat no vol modificar-les, “l'inquilí hauria de renunciar a aquest contracte i no signar-lo”, ha afegit.