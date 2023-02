Bitllets d'euro / @EP

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha aprovat l'Ordre per la qual es determinen els països i els territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que tenen la consideració de paradisos fiscals en funció del nou concepte internacional de jurisdicció no cooperativa.

En funció d'aquest nou concepte, contemplat a la Llei de lluita contra el frau, s'actualitza el llistat de paradisos fiscals, en què ara apareixen 24 territoris, davant dels 48 que apareixien fa més de 30 anys, segons recull l'ordre publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Amb la finalitat de combatre més eficientment el frau fiscal, la Llei esmentada va ampliar el concepte de 'paradís fiscal', adequant-lo al concepte internacional de jurisdicció no cooperativa, i va fixar nous factors a tenir en compte.

Això implica una actualització dels criteris per a la determinació dels països i territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, en línia amb els treballs desenvolupats a nivell internacional, tant en el marc de la Unió Europea com en l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

NOUS CRITERIS

Així, la Llei exigeix que s'atengui a criteris no només de transparència, sinó també d' equitat fiscal, identificant aquells països i territoris caracteritzats per facilitar l'existència de societats extraterritorials adreçades a l'atracció de beneficis sense activitat econòmica real o per baixar o nul·la tributació, o bé per la seva opacitat i manca de transparència, per la inexistència amb aquest país de normativa en matèria d'intercanvi d'informació tributària, per l'absència d'un efectiu intercanvi d'informació amb Espanya o pels resultats de les avaluacions fetes per el Fòrum Global sobre l'efectivitat dels intercanvis d'informació amb els països i territoris esmentats.

Aquests criteris, valorats de manera conjunta, són els que permeten actualitzar la vigent llista de països i territoris, contemplada al Reial Decret 1080/1991.

En aquesta llista publicada fa més de 30 anys apareixien inicialment 48 territoris, tot i que al llarg dels anys s'han reduït a mesura que s'han signat acords específics d'intercanvi d'informació o convenis per evitar la doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació .

REVISIONS EN FUNCIÓ D'ACTUALITZACIONS INTERNACIONALS

La llista que avui surt publicada al BOE es revisarà a la vista de les actualitzacions internacionals i dels desenvolupaments i avenços nacionals.

A l'ordre publicada tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives els següents països i territoris, així com els següents règims fiscals perjudicials: Anguilla, Bahrain, Barbados, Bermudes, Dominica, Fiji, Gibraltar, Guam, Guernsey, Illa de Man, Illes Caiman, Illes Malvina, Illes Mariannes, Illes Salomó, Illes Turks i Caicos, Illes Verges Britàniques, Illes Verges dels Estats Units d'Amèrica, Jersey, Palaos, Samoa, pel que fa al règim fiscal perjudicial ('offshore business'), Samoa Americana, Seychelles, Trinitat i Tobago i Vanuatu.