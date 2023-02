Seu de la Comissió Europea a Brussel·les / @EP

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 1,4% el 2023, quatre dècimes per sobre de l'1% que augurava el pronòstic de la tardor, mentre que la previsió de creixement repunta fins al 2% el 2024.

En comparació amb les previsions de tardor, el creixement per al 2022 va ser superior en 1 punt percentual, situant-se en el 5,5%, cosa que Brussel·les atribueix a un primer semestre més fort del previst, en particular, el segon trimestre del 2022 , així com a la desacceleració menys pronunciada del darrer trimestre.

Així mateix, redueix la previsió de la inflació espanyola fins al 4,4% per a aquest exercici, quatre dècimes per sota del descens que Brussel·les auguraven el novembre per al 2023, mentre que la xifra manté una previsió de reducció del 2,3% per al 2024 .

Aquesta xifra se situa, a més, per sota del pronòstic comunitari d'inflació, que es preveu que baixi fins al 6,4% a tota la Unió Europea per al 2023 -enfront de l'anterior previsió del 7%-- i fins al 2,8 % el 2024, també dues dècimes per sota de les previsions del novembre.

S'espera que els efectes de la inflació es vegin parcialment alleujats per les mesures aplicades pel Govern per mitigar l'impacte dels preus elevats de l'energia, entre les quals l'Executiu comunitari destaca la pròrroga d'algunes mesures adoptades a la tardor del 2022, com les retallades de l'IVA per a l'electricitat i el gas, o el nou paquet presentat el mes de desembre passat, que inclou un bo de descompte addicional a les factures d'electricitat per a les llars vulnerables i una nova reducció de l'IVA en un gran nombre de productes alimentaris.

El creixement previst a les previsions d'hivern per al 2023, del 0,8% a la UE i del 0,9% a la zona de l'euro, és superior a 0,5 i 0,6 punts percentuals, respectivament, al de les previsions de tardor, mentre que la taxa de creixement per al 2024 es manté sense canvis, a l'1,6% i l'1,5% per a la UE i la zona de l'euro, respectivament, mentre que el volum de producció serà gairebé un 1% superior al previst a les previsions de tardor.

Tot i les excepcionals pertorbacions de l'economia, la UE ha aconseguit evitar la contracció del quart trimestre de la que advertia en les previsions de tardor, ja que la taxa de creixement anual per al 2022 va ser del 3,5%, tant a la UE com a la zona de l'euro.

Les previsions assenyalen també que la inflació general baixarà del 9,2% el 2022 al 6,4% el 2023 i al 2,8% el 2024 a la UE i, a la zona de l'euro, es preveu una desacceleració del 8,4 % el 2022 al 5,6% el 2023 i al 2,5% el 2024.