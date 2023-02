Microbank / CaixaBank

MicroBank , el banc social de CaixaBank, va concloure el 2022 amb una nova xifra rècord de volum de finançament amb impacte social i va superar per primera vegada els 1.000 milions d'euros. En concret, MicroBank va formalitzar 100.323 operacions a Espanya per un total de 1.016 milions d'euros, import que suposa un increment del 6,6% respecte de l'any anterior.

El segment d'activitat que va experimentar un creixement més gran el 2022 està vinculat al suport a famílies vulnerables, amb 81.985 microcrèdits concedits a Espanya. L'import d'aquesta finançament destinat al fet que col·lectius amb pocs recursos puguin fer front a necessitats puntuals va assolir els 636,5 milions d'euros l'any passat, cosa que representa un creixement del 16,4%. L'import mitjà d'aquests microcrèdits es va situar en 7.764 euros, un 23,3% més que l'exercici anterior.

Aquest segment de suport a famílies amb dificultats d'accés al crèdit va representar el 63% del volum total finançat pel banc social de CaixaBank.

Un altre dels capítols destacats de MicroBank va ser el relacionat amb la finançament per a la posada en marxa o consolidació de petits negocis a emprenedors, autònoms i microempreses. En total, MicroBank va concedir 13.118 préstecs a aquests col·lectius (una xifra inferior a l'any anterior com a conseqüència del descens de microcrèdits destinats a mitigar els efectes de la crisi de la Covid) per un valor global de 171,1 milions d'euros. L'import mitjà d'aquests microcrèdits va ser de 13.046 euros, lleugerament per sobre dels 12.870 euros del 2021.

"El 2022, hem aconseguit els 1.000 milions d'euros atorgats en finançament amb impacte social, una fita que hem aconseguit després de 15 anys de trajectòria i que ens anima a seguir impulsant la nostra activitat per afavorir el desenvolupament econòmic i benestar de la societat “, explica Juan Carlos Gallego , president de MicroBank.

Per la seva banda, Cristina González Viu , directora general de MicroBank, assenyala que “un any més, en un context de complexitat, hem enfocat els nostres esforços als qui més ho necessiten, treballant en pro de la inclusió financera”.

SUPORT AL FINANÇAMENT AMB IMPACTE SOCIAL

La tercera gran àrea d'activitat de MicroBank, la relativa a les línies específiques per a sectors amb impacte social, va contribuir a materialitzar 5.220 projectes a Espanya, per sobre dels 5.142 de l'exercici anterior, per un import de 208,2 milions d'euros, en línia amb el volum aportat el 2021.

Aquestes línies, adreçades a projectes deconomia social, educació, emprenedoria, innovació i salut que generin un impacto positiu a la societat, suposen el 20,5% del capital concedit pel banc. En aquest apartat, el 2022 es destaca l'increment de la línia EaSI, adreçada a empreses de l'economia social, que ha experimentat un creixement del 18,5%, i la bona acollida dels préstecs Skills & Education vinculats a educació tant per a estudiants com per a empreses.