La foto de família de les autoritats en una edició anterior del BWAW. Foto: CZFB

Segons un informe recent d'ONU Dones sobre la progressió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la paritat en la força de treball no s'aconseguirà fins d'aquí a 140 anys i fins i tot és probable que es necessitin 40 anys per tenir una representació equitativa en els parlaments de tot el món, si la situació actual no millora substancialment.

Les dones constitueixen el 50% de la població, però encara estan infrarepresentades en múltiples àmbits de la societat, cosa que és negativa per al desenvolupament econòmic global i la sostenibilitat, i evidencia que les dones avui dia no tenen els mateixos drets i oportunitats.

Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , entitat que promou la dinamització econòmica en línia amb els ODS, en col·laboració amb la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya, es treballa per posar en valor el paper de la dona en sectors clau de l'economia, per això, els dies 9 i 10 de març se celebra la tercera edició del BWAW ( Barcelona Woman Acceleration Week ). Un esdeveniment híbrid, que la darrera edició va congregar més de 2.500 assistents, per analitzar reptes i oportunitats, comptant amb reconeguts speakers de diferents sectors i casos d'èxit de dones que constitueixen un referent en àmbits molt diversos com la banca, la logística o la ciència.

BWAW es va gestar fa tres anys com a debat paritari per impulsar l'avenç cap a la igualtat de gènere. Un cop més, les instal·lacions de l'innovador edifici DFactory, situat a la Zona Franca de Barcelona, reuniran un panell de més de 50 speakers nacionals i internacionals, que tractaran sobre l'escenari actual, reptes i solucions perquè la igualtat de gènere sigui una realitat a l'àmbit empresarial i industrial.

Durant dos dies, es duran a terme 10 sessions de debat on s'abordaran diferents temàtiques fonamentals per avançar en el camí de la igualtat com, per exemple: casos de dones emprenedores; implantació de la tecnologia 4.0; visió de directives en entitats financeres, dones en professions STEM ( science, technology, engineering i mathematics ); iniciatives desenvolupades al sector privat per fomentar la igualtat de gènere; visió de directives al sector públic; o Formació Professional i sortides professionals més demandades.

La sessió de conclusions i cloenda d'un BWAW. Foto: CZFB

“BWAW va néixer fa tres anys i s'ha consolidat com una cita clau per posar en relleu el paper de la dona a l'economia. Múltiples informes evidencien que aquelles companyies que promouen la igualtat d'oportunitats entre homes i dones augmenten més els beneficis, de manera que el sector empresarial ha de fer una aposta decidida per la paritat. A Espanya, per exemple, s'ha avançat, però queda un gran camí per recórrer, ja que actualment només un de cada tres llocs directius està ocupat per una dona, quan les dones ja suposen més del 50% de titulats universitaris al nostre país”, tal com explica Blanca Sorigué, directora general del CZFB .

Hi ha determinats sectors que històricament s'han associat més als homes i els estereotips que continuen condicionant les noves generacions, que necessiten més referents femenins, casos d'èxit de dones que han aconseguit trencar el sostre de vidre.

És fonamental fer front a la manca de dones en professions STEM, perfils que experimentaran una important demanda en els propers anys, a l'era de la indústria 4.0. Cal destacar que segons l'Informe “Igualtat en xifres” del Ministeri d'Educació, el curs 2020-21, només el 29% de matriculats a carreres d'Enginyeria van ser dones, i el percentatge a Informàtica descendia al 13%. I és que moltes dones joves quan han de decidir a què dedicar-se no contemplen professions STEM, cosa que suposa un biaix de gènere negatiu que urgeix combatre.

En aquest sentit, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB , ha manifestat que “des del CZFB, en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, promovem diferents iniciatives per impulsar la igualtat en l'àmbit empresarial. La paritat aporta valor a les organitzacions, és una font de diversitat i de riquesa, per la qual cosa entre tots -mitjançant la col·laboració pública i privada- hem de contribuir en aquest moment d'inflexió, on la dona ha de cobrar un protagonisme més gran en el món empresarial ”.

En aquesta línia, per promoure la igualtat de gènere, l'any 2020 el CZFB va crear el Consell de la dona de la Zona Franca, per posar en valor la visió de destacades directives les empreses de les quals estan localitzades al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona , un dels més grans d'Espanya. Un consell on actualment estan integrades directives de companyies com AMB, TMB, Nissan, Covestro, Cellnex, COCEMFE Barcelona, Mercabarna, SEAT, Parc Logístic, Aigües de Barcelona, Quimidroga o el Port de Barcelona.

Per poder inscriure's a la Barcelona Woman Acceleration Week , només cal accedir a la Barcelona pàgina web , on està disponible tota la informació d'aquesta cita imprescindible amb l'apoderament de la dona.