El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha elevat en 15 dies la indemnització per un acomiadament improcedent davant els 33 establerts per la llei després de la reforma laboral del 2012, en considerar que “és clarament insignificant, no compensa el dany produït per la pèrdua del lloc de treball, ni té efecte dissuasori per a l'empresa”.

El tribunal estima en part el recurs d'una treballadora contra la sentència anterior d'un jutjat de Barcelona que havia considerat procedent el seu acomiadament, segons ha avançat 'Expansión'.

Els magistrats han basat la sentència en el marc regulador del Conveni 158 de l'OIT i l'article 24 de la Carta Social Europea.

El text cita la sentència 5986/2022 d'11 de novembre, que va dictar el mateix tribunal i que apunta que, en circumstàncies excepcionals "en què la indemnització legal i taxada resulti notòriament insuficient, es podrà fixar una altra superior que arribi a compensar els totals danys i perjudicis (dany emergent, lucre cessant, dany moral...) que l'il·lícit acte de l'acomiadament hagi pogut causar”.

La decisió indica, a més, que la decisió de l'acomiadament "revela en tot cas un excessiu exercici del dret a acomiadar", ja que l'empresa va iniciar pocs dies després un Erte en el marc de la pandèmia, cosa que hauria permès que l'afectada hi hagués conservat el lloc i s'hagués acollit a les mesures extraordinàries sobre protecció de desocupació.

El tribunal admet que l'acomiadament "no va ser acausal", ja que hi havia causes econòmiques i productives , però les titlla de conjunturals.

En el moment de l'acomiadament, la treballadora no comptava amb la cotització suficient per accedir a la prestació de desocupació, i el tribunal veu indubtable que, “si no ha actuat l'empresa de manera abusiva, emparada en el mínim cost que suposava el seu acomiadament per la seva escassa antiguitat a l'empresa", tenia una expectativa real d'haver estat inclosa a l'Erte i accedir així a prestacions.

Per això, la sentència suma 3.493,3 euros com a indemnització addicional resultant pel lucre cessant de l?empleada entre el moment de l?acomiadament i el final de l?estat en alarma i el confinament.