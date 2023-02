Sanchez Llibre ( Foment del Treball), Llum Delàs ( Fundació Roure), Gloria Marin (Periodista) i Felipe Campos ( Aigües de Barcelona)

RethinkBCN , òrgan de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, ha celebrat aquest dimarts una nova trobada del seu cicle de conferències 'Fer metròpoli' a la seu de Foment del Treball .

La protagonista en aquesta ocasió ha estat "Mamá Llum" que és com és coneguda al barri del Raval un dels més humils i pobres de Barcelona. Llum Delàs és religiosa del Sagrat Cor, presidenta de la Fundació Roure i persona dedicada a ajudar els més vulnerables des de fa més de 35 anys, ha desgranat en la seva intervenció com 'El tercer sector és detector de necessitats'.

Felipe Campos: "El tercer sector ha demostrat que pot donar respostes a la societat"

Felipe Campos Conseller Delegat d'Aigües de Barcelona i director d'Acció Social d'Agbar durant la seva intervenció/@CatPress

L'acte, ha estat presentat per Felipe Campos , conseller delegat d'Aigües de Barcelona i director d'Acció Social d'Agbar qui ha ressaltat la "gran tasca que realitza el tercer sector a la nostra societat" afirmant a més que "el tercer sector ha demostrat que pot donar respostes a la societat juntament amb les empreses amb una vocació social. De les sinergies de la col·laboració publicoprivades tiren endavant molts projectes que no es poden fer sols".

Campos ha ressenyat a més que “el Tercer Sector és un motor de transformació social que treballa per aconseguir metròpolis més justes, inclusives i equitatives. Però la realitat és que les entitats socials no poden assumir aquesta fita soles. Les administracions i les empreses amb vocació social hem de generar sinergies i treballar-hi colze a colze, per poder millorar la vida de les persones que més ho necessiten”.

La presidenta de la Fundació Roure ha criticat que des de les “administracions s'intenten imposar per força uns valors”/ @CatPress

La transformació social és l'aposta que les ONG, les fundacions de proximitat, la societat civil organitzada, el món empresarial amb propòsit social i les administracions han emprès per canviar la situació dels més vulnerables a Barcelona.

En paraules de Llum “si el Tercer Sector, les empreses i l'administració no anem de la mà per deslocalitzar la pobresa no tenim futur”, ha assegurat.

Per a ella “les empreses han de tocar la porta del tercer sector perquè els ajudi a trobar el seu propòsit social i l'administració també ens ha d'escoltar per fer les polítiques adequades i estalviant recursos. Som els que sabem què està passant i el nostre coneixement és útil” .

"Barcelona ha estat i segueix sent una ciutat d´acollida per totes aquelles persones en risc d´exclusió i situació de vulnerabilitat que vénen a Catalunya ", ha afirmat la Presidenta de la Fundació Roure.

"Ens trobem en una situació complicada perquè la precarietat i la pobresa han augmentat i els recursos no es corresponen amb l´envelliment poblacional i altres problemàtiques com l´escassetat d´habitatge públic a preus assequibles. Això fa que siguin moltes les persones que no tenen garantit poder viure i alimentar-se de forma autònoma" i segons ella "hem d'atendre les necessitats bàsiques i no cronificar la pobresa. Les polítiques d'ajudes són necessàries però cal anar més enllà i treure les persones de la pobresa. Donar el peix i ensenyar a pescar alhora".

Delàs creu que la col·laboració publicoprivada és necessària perquè les administracions no ho poden fer tot/ @FomentTreball

Delàs, que viu al Raval des de fa 36 anys, un dels barris més pobres de Barcelona, coneix de ben a prop les necessitats dels més vulnerables. Aquesta proximitat a la realitat d'una situació precària a la capital catalana us ha portat a constatar la necessitat que les empreses s'impliquin en urgència de la transformació social, procurant treballar per la integració de tots els habitants i garantir el compliment dels drets humans que garanteixin una vida digna a tothom .

Per això ha afirmat que "en aquests últims anys, col·laborar amb les empreses socialment responsables ha estat i és un camí de transformació social que augura un futur coresponsable d'una societat civil organitzada i beneficiosa per a la Ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana".

Al llarg de la seva intervenció, Llum Delàs també ha destacat que Barcelona, a més a més, pateix un problema d'immigració que es veu obligada a malviure perquè s'acull a una llei d'estrangeria que no permet que la gent treballi abans de tres anys des de la seva intervenció arribada a Catalunya “La contradicció és màxima: suposadament s'acull i “s'obliga” a viure del frau, de la droga o de la delinqüència per poder subsistir” ha apuntat la presidenta de la Fundació Roure. Per això "s'han de canviar les lleis per canviar aquesta realitat tan injusta que impedeix a les persones tenir una vida i sortir de la seva situació d'invisibilitat, precarietat i abús".

Per a Delàs, "l'odi al ric no ens porta com a societat a cap lloc. Perquè tots ens necessitem i hem de col·laborar per a transformar la societat en un lloc millor per a tots".

