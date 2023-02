La seu de Naturgy. Foto: Europa Press

Naturgy va obtenir un benefici net de 1.649 milions d'euros l'any 2022, fet que suposa un increment del 35,8% respecte a l'exercici anterior, en un context marcat per la intensa volatilitat i incertesa global, així com per un increment sostingut del cost de les matèries primeres a nivell mundial i un bon exercici de les activitats liberalitzades als diferents mercats.

Així mateix, la companyia va registrar un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 4.954 milions d'euros, amb un avanç del 40,4%, segons ha informat aquest dimecres la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En el període, les activitats regulades van registrar un "bon comportament" amb un augment del seu Ebitda fins als 2.475 milions, a causa en part de la normalització dels costos operatius a Espanya després dels plans d'optimització i de l'impacte positiu del tipus de canvi en Amèrica Llatina, entre altres factors.

Per part seva, el negoci liberalitzat va millorar la seva aportació a l'Ebitda del Grup fins als 2.574 milions d'euros, empès per l'activitat de comercialització a Espanya i la gestió de l'energia globalment.

"L'exercici 2022 ha estat marcat per l' extrema volatilitat del mercat energètic internacional , així com per tensions geopolítiques que han fet de l'any un exercici dispar i únic el passat recent. En aquest context la companyia ha intensificat la seva activitat per donar estabilitat i seguretat de subministrament al sistema i ha posat una atenció especial a facilitar als ciutadans i empreses les millors condicions d'accés a l'energia malgrat la incertesa, com demostren les nostres iniciatives Compromís de Gas i Electricitat, així com d'altres per agilitzar i automatitzar el canvi a la tarifa regulada de gas dels seus clients", ha explicat el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés.

Sobre el projecte Geminis, consistent en una reorganització de les activitats del grup, separant les regulades de les liberalitzades, la companyia ha explicat que, al tancament de l'exercici 2022, aquest pla ha estat posposat sense que es pugui proporcionar visibilitat en relació amb el calendari .

"L'anàlisi duta a terme fins ara confirma la idoneïtat i el sentit estratègic del projecte Bessons, però el seu calendari d'execució ha de ser reajustat a l'actual entorn de mercat i la seva volatilitat, a l'evolució del context energètic europeu ia les seves incerteses regulatòries, moltes de les quals es troben encara en vies de ser definides", ha explicat el grup.

En concret, el projecte contemplava una escissió per crear dos grans grups que estarien cotitzats a les borses de valors espanyols amb perfils de negoci clarament diferenciats mantenint la mateixa composició accionarial, almenys inicialment, com a conseqüència de l'operació plantejada.

RETRIBUCIÓ A L'ACCIONISTA

Pel que fa a la retribució a l'accionista, el consell d'administració proposarà a la junta general un dividend complementari de 0,50 euros per acció, que se suma al primer i segon dividend a compte del 2022, de 0,30 i 0, 40 euros per acció respectivament, pagats en efectiu durant lexercici.

Així, la retribució total a l'accionista a càrrec dels resultats del 2022 serà d'1,2 euros per títol, tal com recull el Pla Estratègic 2021-2025 de Naturgy. El 'pay-out' se situarà al 70%.

La companyia ha destacat que els resultats del tancament d'any segueixen la tònica dels primers nou mesos de l'exercici, que ha estat d'elevada intensitat regulatòria amb l'aplicació de més d'una vintena de mesures noves, així com l'inici de l'estudi de futures iniciatives regulatòries, tant a Espanya com a Europa.

Així mateix, el deute net es va reduir fins als 12.070 milions d'euros, amb el suport de la generació de caixa, la gestió del capital circulant i l'evolució del tipus de canvi.

Durant l'exercici 2022, la companyia va invertir un total de 1.907 milions d'euros, gairebé un 30% més que el mateix període anterior.

Les xarxes de distribució i l'activitat de renovables van representar més del 90% de tota la inversió destinada a creixement (prop de 1.200 milions d'euros).

La companyia ha destacat que la destinació de les inversions confirma el seu compromís per avançar en la transició energètica, ja que gairebé un 70% de les realitzades són elegibles segons la taxonomia definida per la Unió Europea el 2021.

Així mateix, Naturgy ha assegurat que treballa per accelerar el seu programa d'inversions els propers anys, aprofitant la "sòlida" generació de flux d'efectiu i el "ferm" balanç.

La companyia continua a més reforçant el seu compromís amb el desplegament de tecnologies renovables a tots els països on és present, amb especial èmfasi en territoris amb regulació i divisa estable.

Actualment, suma més de 5,5 GW de potència operativa al tancament del 2022 i compta, a Espanya, amb una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en construcció, equivalents a més de 1GW de capacitat addicional, que s'espera que entrin en funcionament en els propers mesos.