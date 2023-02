La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha confirmat aquest dimecres la intenció de la institució de tornar a apujar els tipus d'interès en 50 punts bàsics més el proper mes de març per assegurar la reducció de la inflació al seu objectiu del 2% a mitjà termini i ha avançat que després d'aquest increment, "s'avaluarà la via que cal seguir".

Christine Lagarde @ep

Així ho ha indicat durant la seva intervenció davant del ple del Parlament Europeu, on ha reconegut que, encara que les perspectives econòmiques estan "més equilibrades", el BCE seguirà amb la seva estratègia de mantenir uns tipus d'interès "restrictius" perquè això evitarà el risc de canvi a l'alça de les perspectives inflacionistes.

Aquesta pujada elevarà el preu dels diners al 3,5%, mentre que Lagarde ha avançat que les decisions futures dependran de les dades i seguiran “una pauta per reunió”.

Per justificar la seva intenció, la presidenta del BCE ha indicat que la inflació va ser del 8,8%, una dada que "probablement es revisi a l'alça d'aquí a una mica, quan es tinguin en compte les dades alemanyes que no s'havien inclòs en les darreres estimacions".

"Van caure també els preus de l'energia, però l'augment anterior es continua notant en els preus del consum i, per tant, la inflació subjacent continua sent molt alta", ha explicat, abans de detallar que, "si es deixen fossin l'energia i els aliments, la inflació se situa al voltant del 5,5%, com al desembre”.

Lagarde ha animat a avançar els propers 12 mesos, abans de les properes eleccions europees, perquè "queda molt" per fer en tres àrees: la integració financera de la zona euro, les regles fiscals i l'Europa digital.

Es tracta de tres projectes de "gran envergadura" en què veu necessari progressar per reforçar la integració financera mentre el BCE garanteix una supervisió bancària "eficient i congruent".

"Cal fer més, sobretot si volem que flueixi el capital i complir els ambiciosos objectius en matèria de transició ecològica i digital, sense oblidar la feina per completar la unió bancària", ha incidit.

En aquest sentit, ha instat els legisladors a arribar "aviat" a un acord per a una revisió de les regles fiscals que ofereixi un marc més "simple i predictible" i amb més participació dels Estats membre per reforçar el fonament de la unió econòmica i monetària.