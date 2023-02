La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz / @EP

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha indicat aquest dimecres al Congrés que el Govern treballarà "aviat" en les indemnitzacions per acomiadament improcedent, que se situen en 33 dies per any treballat, ja que considera que a Espanya aquest tipus d'acomiadament “no és car”, sinó que, de fet, “és massa barat”.

Esquerra Republicana (ERC) ha dirigit aquest dimecres una interpel·lació urgent a la ministra sobre aquesta mateixa qüestió, en concret per les modificacions legislatives oportunitat per incrementar les indemnitzacions en cas d'improcedencia a l'acomiadament. Aquesta interpel·lació donarà lloc a una moció d'ERC que, previsiblement, es debatrà la setmana que ve.

En aquest context, Díaz ha dit que actualment hi ha empreses a les quals, encara que puguin recórrer a l'acomiadament objectiu i indemnitzar amb 20 dies per any treballat, "els surt a compte acomiadar" usant una indemnització de 33 dies per any treballat.

"Aquesta escassa diferència és una veritable perversió del sistema que fa que no hi hagi una protecció efectiva davant dels abusos", ha denunciat Díaz, que ha incidit que això és mostra d'una "patologia" al mercat laboral espanyol, ja que, segons ha dit, Espanya és els pocs països a Europa amb un sistema d'indemnitzacions similar.

De fet, la ministra ha indicat que al seu moment França "va copiar" el model d'acomiadaments introduït amb la reforma laboral del Govern de Mariano Rajoy. Tot i això, el país veí va haver de corregir el sistema perquè, segons el Comitè de Drets Socials i Econòmics, incomplia amb l'article 24 de la Carta Social Europea. "França ho ha hagut de corregir i som una anomalia en el conjunt majoritari europeu", ha denunciat Díaz.

AVIAT SERÀ EL TORN D'ESPANYA

La vicepresidenta, de fet, ha deixat entreveure que el Govern començarà a prendre mesures pel que fa a les indemnitzacions per acomiadaments improcedents, que no es van incloure a la reforma laboral del 2021, per ser una 'línia vermella' delimitada per la CEOE.

Tot i això, Díaz assenyala ara que Espanya és dels pocs països amb les indemnitzacions topades i els sindicats més representatius del país han interposat reclamacions col·lectives per "adverar" si Espanya compleix amb l'article 24 de la Carta Social Europa o si no ho fa. La ministra ha subratllat a més que diferents sentències a la justícia espanyola que demostren que el país no compleix aquest article.

"Aviat serà torn d'Espanya", ha sentenciat la vicepresidenta, que ha garantit a ERC que l'Executiu "complirà el que resol el Comitè de Drets Socials i Econòmics" quant a l'article 24 de la Carta Social Europea.

Per acabar, la vicepresidenta ha recordat que el cost d'un acomiadament improcedent "vulnera l'ordenament jurídic" i "no pot ser consentit en un país democràtic". En aquest marc, Díaz ha subratllat que l'acomiadament "ha de ser dissuasori" i "ha de reparar el dany causat" al treballador, sobretot tenint en compte la situació de cada empleat.

"Aquestes persones són víctimes i és un deure d'aquesta Cambra i de la política espanyola que tinguin feina i la reparació necessària en cas de vulnerar-se la llei", ha postil·lat Díaz.