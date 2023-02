Amb aquest pilot s'aconsegueixen operatives més senzilles, així com transformar els processos i les infraestructures a models més escalables, flexibles i fàcils d'evolucionar que porten a eficiències econòmiques / @ETAP SJD

Aigües de Barcelona , Telefónica i Mobile World Capital Barcelona han dut a terme un projecte pilot consistent en la migració de les càmeres de vídeo de seguretat de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP ) de Sant Joan Despí. Es tracta d´un model d´integració al núvol que proporciona el node edge computing de Telefónica, disponible per al´Àrea Metropolitana de Barcelona.

Fins ara, les càmeres instal·lades a l'ETAP d'Aigües de Barcelona estaven connectades entre si per xarxes fixes convencionals, de manera que les imatges captades s'enviaven a un servidor local ubicat dins de la instal·lació. Gràcies a aquest projecte, les imatges recollides per les càmeres de seguretat s'envien amb 5G a l'edge computing i es processen al núvol mitjançant algorismes d'Intel·ligència Artificial (IA). La detecció d'intrusions o l'accés de persones a àrees restringides sempre en temps real és el benefici principal del projecte.

Perquè el procés de recollida i la posterior analítica de vídeo es pugui migrar al node d'edge computing, calen dues característiques inherents a la xarxa mòbil 5G . D'una banda, garantir una elevada amplada de banda de pujada, ja que les imatges han de ser de molt alta qualitat perquè la IA obtingui els resultats esperats. D'altra banda, la connectivitat s'ha de donar en condicions de latències mínimes, ja que els esdeveniments han de ser detectats en temps real.

Segons la directora d'innovació d'Aigües de Barcelona, Catalina Balseiro , “disposar d'entorns de cloud propers com l'edge computing de Telefónica juntament amb l'ús de la tecnologia 5G permet optimitzar les tasques de seguretat en instal·lacions crítiques i contribuir a la circularitat, reduint així el maquinari físic i els desplaçaments ”.

Leonor Ostos, gerent d'Innovació de Telefónica, assegura: “Aquests pilots, en els quals es treballa de la mà dels nostres clients, posen de manifest les oportunitats i els avantatges de disposar de xarxes sense fil d'altes prestacions com la xarxa mòbil 5G. Aquesta, en conjunció amb els centres edge computing, habilita processos i aplicacions en baixa latència de molt diversa índole, i constitueixen beneficis tangibles per als nostres clients . Aquest pilot és una mostra de les aplicacions reals que tenen el 5G i l'edge computing, tecnologies que formaran part de diverses de les demostracions que Telefónica portarà al seu estand al Mobile World Congress 2023”.

Eduard Martín , CIO i director de Connectivitat Intel·ligent de Mobile World Capital Barcelona , assenyala: "Aquest pilot exemplifica el tipus de projecte que des de Mobile World Capital Barcelona busquem impulsar : més enllà de les proves tècniques i de concepte que permeten els casos d'ús, cal començar a implementar la combinació de 5G amb l'edge computing per aprofitar el potencial d'emmagatzematge real. Amb aquesta prova pilot potenciem a més que les dades puguin ser gestionades per una IA localment, reduint al mínim el temps de resposta". Martín afegeix que el projecte "posa a prova les característiques de xarxa necessàries per gestionar aquest tipus d'infraestructures crítiques, i que es poden extrapolar a múltiples indústries" .