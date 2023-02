Caixabank / @EP

CaixaBank Hotels & Tourism, la línia de negoci amb què l'entitat lidera el mercat turístic a través d'un model d'especialització i proximitat amb les empreses i els negocis del sector, ha concedit un total de 2.800 milions d'euros de crèdit a hotels, càmpings i altres allotjaments turístics durant el 2022. Aquesta xifra, la més alta que l'entitat ha destinat al sector en un sol any, suposa un creixement del 10% respecte de l'any passat.

Durant el 2022, CaixaBank Hotels & Tourism ha realitzat un total de 2.300 operacions de concessió de crèdit per tot el territori espanyol. Les comunitats autònomes que han rebut més volum de crèdit han estat les Illes Balears, Catalunya, la Comunitat de Madrid, Canàries i Andalusia. Un volum ampli d'aquest nou finançament s'ha destinat, principalment, a reformes i projectes de reposicionament d'allotjaments turístics; adquisició d'hotels; innovació i desenvolupament de nous projectes, així com finançar l'operativa diària, a través de productes de circulant.

L'entitat financera compta actualment amb una cartera de crèdits total al sector hoteler de 8.300 milions d'euros . Aquestes xifres tornen a posar de manifest la confiança de CaixaBank en el sector turístic i l'aposta decidida de l'entitat a continuar sent una peça clau per impulsar el sector, facilitant la concessió de crèdit i donant suport a les necessitats específiques.

SERVEI ESPECIALITZAT PER ATENDRE LES NECESSITATS DEL SECTOR

CaixaBank Hotels & Tourism compta amb prop de 12.000 clients del sector de l'allotjament turístic i està posicionada com un referent per a aquest segment d'empreses amb capacitat per detectar les necessitats del sector i recolzar-lo amb el servei personalitzat que requereix a través d'un equip de més de 30 professionals especialitzats al mercat hoteler i de més de 2.400 assessors de CaixaBank Empreses. A través d'aquesta divisió especialitzada, CaixaBank posa a disposició del mercat hoteler una oferta de productes i serveis diferencials per ajudar a optimitzar la rendibilitat del negoci ia simplificar la seva activitat diària, tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings.

A més, CaixaBank Hotels & Tourism té una sensibilitat especial amb els projectes sostenibles, com ara aquells que incorporen millores en eficiència energètica, accessibilitat, gestió de l'aigua i residus, o que promoguin la incorporació laboral de persones en risc d'exclusió. L'entitat financera, en el marc del nou Pla Estratègic 2022-2024, estableix com una prioritat estratègica ser referent a Europa en sostenibilitat, per a això ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles que impulsin la transició sostenible de les empreses i la societat.

Hotels & Tourism té convenis amb més de 40 federacions i associacions hoteleres, i organitza periòdicament trobades amb empresaris referents del sector per tota la geografia espanyola. L'entitat financera participa també a les principals fires turístiques internacionals (Fitur, WTM, ITB) i als esdeveniments sectorials més rellevants que se celebren al nostre país (Exceltur, Fòrum Hosteltur, TIS). A més a més, CaixaBank és membre de l'Organització Mundial del Turisme, l'organisme de les Nacions Unides encarregat de la promoció d'un turisme responsable, sostenible i accessible per a tothom.

PERSPECTIVES POSITIVES PER AL SECTOR

L'últim informe sobre el sector elaborat per CaixaBank Research vaticina unes perspectives relativament positives per a la indústria turística de cara al 2023. El sector ha emprès alces de preus el 2022 responent a la fortalesa de la demanda, cosa que ha permès defensar els marges i preparar-se davant que els increments de costos persisteixin durant el 2023. Així mateix, la demanda turística es mostra resilient i encara presenta marge de creixement respecte a l'assolit el 2022.

Per això, les previsions de CaixaBank Research per al 2023 són de creixement de l'activitat turística. Concretament, el servei d'estudis espera que el PIB turístic se situï ja un 2,3% per sobre del nivell del 2019, després de tancar el 2022 amb un 1,8% per sota.

Amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació actualitzada sobre el turisme i altres sectors de l'economia, CaixaBank Research ha llançat recentment el Portal d'Economia a Temps Reial, la iniciativa més completa a nivell mundial que permet disposar de dades de qualitat i pràcticament a temps real sobre la realitat del país.