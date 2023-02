Planta de Volkswagen a Landaben (Navarra) @ep

La matriculació de turismes i tot terrenys a Espanya no superarà els nivells prepandèmics (2019) almenys fins al 2030 , any en què la venda de cotxes al país s'acostarà als 1,3 milions d'unitats lliurades, segons les previsions presentades aquest dijous per l'Associació Nacional de Venedors i Reparadors de Vehicles (Ganvam).

El director general de Ganvam, Fernando Miguélez , ha assenyalat que tot i que el 2023 serà "un any de recuperació relativament gran", amb un increment del 16% en termes interanuals, encara no s'assolirà el milió d'unitats venudes i es quedarà a al voltant dels 944.000 cotxes comercialitzats. De fet, el creixement d'aquest any inclourà les al voltant de 20.000 unitats que no es van poder lliurar el desembre del 2022.

D'aquesta manera, la barrera del milió d'unitats venudes a Espanya se superarà el 2024, amb un creixement del 7,6% en relació amb l'any anterior. Segons les previsions de Ganvam, el 2025 el mercat arribarà a 1,07 milions d'unitats venudes (+5,8% interanual), el 2026 s'assoliran 1,13 milions (+5,4%) i el 2027 se'n matricularan 1, 17 milions de turismes i tot terrenys (+3,7%).

Les estimacions de l'organització apunten que el 2028 es vendran a Espanya 1,21 milions d'unitats (+3,1% interanual), el 2029 s'assoliran 1,24 milions (+2,8%) i el 2030 se superaran per fi els 1,25 milions de cotxes venuts el 2019 (prepandèmia) amb gairebé 1,28 milions de turismes i tot terrenys matriculats.

Segons Ganvam, la recuperació de la demanda trobarà "el seu límit" en una oferta que, "després de les fortes tensions patides a les cadenes tant logística com de subministrament de components, anirà recuperant el seu ritme gradualment, escurçant els dilatats terminis de entrega dels vehicles de manera progressiva".

"La creació de fàbriques de xips a Europa tindrà un impacte sobre la cadena de subministrament, però no es preveu que els seus efectes es notin abans del final de la dècada" , ha afegit l'organització.

En les seves previsions fins al 2030 l'entitat ha destacat que el 2025 es preveu que entrarà en vigor la normativa Euro 7, que restringeix les emissions per a turismes i furgonetes i la proposta dels quals encara està discussió

Segons Ganvam, la posada en marxa de la proposta actual d'Euro 7 "comportarà una pujada del preu dels vehicles i retraurà la demanda" , la qual cosa implicarà també que es freni la renovació del parc, "malgrat que la reducció d'emissions deu venir de la retirada dels models més antics i contaminants", ha ressaltat.

Pel que fa als vehicles comercials lleugers, les estimacions de Ganvam assenyalen que reduiran el ritme de creixement més de vuit punts percentuals en només dos anys, en passar d'una pujada del 13% el 2023 (135.102 unitats) a una del 4,5% el 2025 (150.152 unitats). En aquesta línia, el nombre de vehicles comercials lleugers matriculats a Espanya el 2030 arribarà a 168.829 unitats.

"L'impacte de l'aplicació de l'Euro 7 en vehicles pesants serà especialment dura perquè fer front a aquest desafiament tecnològic suposa per a aquest mercat encarir més de 2.000 euros el preu de cada unitat -davant dels més de 300 euros dels turismes- a un context en què la rendibilitat de concessionari no millora per la pujada del preu dels camions i creixen de forma considerable les operacions directes entre marques i flotistes, sense passar per les xarxes, cosa que pot tenir un impacte molt negatiu en el teixit productiu i la feina", ha subratllat Miguélez.

MOTOS



Pel que fa al comportament del mercat de motos a Espanya, Ganvam preveu que les matriculacions de motocicletes mantindran una tendència alcista a curt termini. Així, està previst que creixin més d'un 8% en tancar aquest any, amb un volum proper a les 190.000 unitats.

En el cas dels ciclomotors , mantindran les matriculacions "a la baixa", caient al voltant d'un 14% el 2023, fins a situar-se a l'entorn de les 13.400 unitats, "una tendència que no s'invertirà" fins al 2024.

ELECTRIFICACIÓ



D'altra banda, Ganvam també estima que el 2030 el 21% de les matriculacions de turismes a Espanya correspondran a models electrificats (100% elèctrics i híbrids encuflables), “evidenciant que al ritme actual sembla improbable arribar al 2035 amb un 100% de matriculacions d'aquests models", ha subratllat.

D'aquesta manera, el 2023 preveu que es matriculin 114.725 vehicles d'aquest tipus, mentre que el 2025 se'n vendran 129.317 i el 2030 279.819.

En aquest context, Miguélez ha mostrat la seva preocupació pel "preu econòmic i social" que comporta l'estratègia escollida per a la descarbonització de la mobilitat a Europa i ha defensat "que la regulació s'ha d'orientar cap a la reducció de les emissions de carboni, no de tecnologies", en referència a la prohibició de vendre cotxes de combustió el 2035.

"Un enfocament tecnològic divers faria que la protecció del clima fos més eficaç i socialment acceptable. Permetria protegir l'ocupació i la competitivitat a Europa i evitaria que grans capes de la població es quedin fora de la mobilitat zero emissions per raons econòmiques", ha opinat .