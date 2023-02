Hipoteca / @EP

La compravenda d'habitatges va registrar el 2022 un augment del 14,7% respecte a l'any anterior, fins a un total de 649.494 operacions, la xifra més gran de transaccions des de l'exercici 2007, quan es van realitzar més de 775.000 compravendes, segons ha informat aquest divendres Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquest repunt anual, la compravenda d'habitatges encadena dos anys d'increments consecutius després que el 2021 registrés un creixement rècord del 34,8%. Anteriorment, el 2020, primer any de pandèmia, la compravenda d'habitatges es va desplomar un 16,9%, molt més del que ho va fer el 2019 (-2,4%). Entre el 2014 i el 2018 les compravendes d'habitatges van registrar increments anuals.

L'avenç de la compravenda d'habitatges el 2022 ha estat degut a l'augment tant de les operacions sobre pisos de segona mà com a l'increment de les compravendes d'habitatges nous.

En concret, la compravenda d'habitatges usats va augmentar un 17,7% l'any passat, fins a sumar 532.459 operacions, màxims des de l'inici de la sèrie, el 2007. Per part seva, les transaccions realitzades sobre pisos nous van augmentar un 2,6% , fins a les 117.035 operacions, la xifra més elevada des del 2014.

El 92,2% dels habitatges transmesos per compravenda durant l'any passat van ser habitatges lliures i el 7,8% protegits. En total, la compravenda d'habitatges lliures va pujar un 15,6% el 2022, fins a les 599.040 operacions, mentre que la compravenda d'habitatges protegits va avançar un 4,8%, fins a sumar 50.454 transaccions, la xifra anual més gran des del 2010.

El 2022, el nombre de compravendes d'habitatges realitzats entre persones físiques va augmentar un 14,9%, fins a 451.369, de manera que set de cada deu operacions del total de l'any van ser entre persones físiques.

LES ILLES, ON MÉS AUGMENTAREN LES COMPRAVENDES EL 2022

El 2022, el nombre més gran de compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants es va donar a la Comunitat Valenciana (2.442), la Rioja (2.014) i Andalusia (2.010).

Precisament Andalusia va ser la regió que més operacions sobre vivendes va fer l'any passat, amb 135.976 compravendes, seguida de Catalunya (102.108), el País Valencià (99.448) i Madrid (83.103). Les comunitats que van fer un menor nombre de compravendes d'habitatges van ser la Rioja (5.033), Navarra (6.516 operacions) i Cantàbria (8.615).

En valors relatius, la compravenda d'habitatges va pujar el 2022 a totes les comunitats, menys a Navarra, on va baixar un 0,5%. Els ascensos més importants se'ls van anotar Canàries (+31,6%), Balears (+25,6%), Comunitat Valenciana (+23,9%) i Astúries (+20,6%), mentre que els repunts més moderats van registrar a Madrid (+2,7%) i Galícia (+8,6%).

LES COMPRAVENDES CAUEN UN 10% AL DESEMBRE DESPRÉS DE 21 MESOS D'ASCENSOS

Tot i que el 2022 va ser el millor any per a les compravendes d'habitatges des del 2007, l'últim mes del 2022 la compravenda d'habitatges va baixar un 10,2% en relació amb el desembre del 2021, fins a sumar 43.370 operacions, la xifra més baixa des d'abril del 2021. Amb aquest descens, es posa fi a 21 mesos consecutius d'alces interanuals.

El mes de desembre passat es van realitzar 7.753 compravendes d' habitatges nous , la menor xifra en dos anys, després de registrar un descens interanual del 18,8%, el més acusat des del juliol del 2020, en plena pandèmia.

La compravenda d'habitatges de segona mà, per la seva banda, va baixar un 8,1% interanual, el retrocés més gran des del gener del 2021. En total, es van registrar 35.617 operacions amb habitatges usats, la xifra més baixa des d'abril del 2021.

Així mateix, en taxa intermensual (desembre del 2022 sobre novembre del mateix any), la compravenda d'habitatges va retrocedir un 21,3%, la seva reculada més important en aquest mes en almenys cinc anys.

PUJA UN 3,3% EL TOTAL DE FINQUES TRANSMESES EL 2022

Sumant les finques rústiques i les urbanes (habitatges i altres immobles de naturalesa urbana), les finques transmeses el 2022 van totalitzar 2.237.885, xifra que representa un augment del 3,3% sobre 2021.

Amb el repunt del 2022 s'encadenen dos anys consecutius de creixements després de l'increment del 26,6% registrat el 2021.

Per compravenda es van transmetre l'any passat un 8,6% més de finques que el 2021, mentre les transmissions per donació van baixar un 9,8%, les operacions per permuta van retrocedir un 14,2%, i les transmeses per herència van baixar un 2 %.

Segons les dades de l'INE, el nombre de compravendes de finques rústiques va baixar un 2,2% el 2022, fins a un total de 156.925 operacions. Per la seva banda, les compravendes de finques urbanes (on s'hi inclouen els habitatges) es van elevar un 10,3%, fins a 1.090.592 operacions