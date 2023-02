Estand de CaixaBank a l'edició del 2022 de 4YFN. Foto: CaixaBank

Com a part del seu compromís amb la innovació, la transformació digital i l'ecosistema emprenedor, CaixaBank desplega una intensa activitat a l'MWC i al 4YFN , que se celebra a Barcelona del 27 de febrer al 2 de març . L?entitat, que és patró de la Mobile World Capital Foundation i Innovation Headline Sponsor del 4YFN, tornarà a formar part d?aquest esdeveniment de referència i influència del sector tecnològic.

A través de la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, DayOne , CaixaBank disposarà d'un estand propi, ubicat al 4YFN, on oferirà assessorament especialitzat per a emprenedors, companyies innovadores i professionals interessats en les solucions i el model d'acompanyament per a empreses tecnològiques que ofereix el banc. A més d'assessorament personalitzat, l' estand de CaixaBank disposarà d'un espai per a activitats i xerrades adreçades a clients i partners . L'entitat també comptarà amb una zona d'exposició per a start-ups clients ( start-up corner ), on clients de DayOne, guanyadors dels Premis EmprendeXXI i participades de Zone2boost podran presentar els seus projectes i interactuar amb altres agents de l'ecosistema.

UN ENTORN PER AL DEBAT

D'altra banda, CaixaBank ha organitzat una àmplia programació d'activitats i serveis, que es desenvoluparan en un espai de debat propi que estarà ubicat dins de l' estand de CaixaBank DayOne.

S'hi analitzaran alguns dels temes més rellevants en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació, com ara la preparació de rondes d'inversió i de sortides a borsa en l'actual context econòmic, l'escalada d'un negoci sense fons venture , les perspectives que obre el metavers o les oportunitats de la identitat digital, entre d'altres. També es duran a terme ponències i debats sobre la presència de dones a l'ecosistema emprenedor o com els hospitals poden aprofitar les solucions de salut digital per als seus desafiaments.

La programació s'organitza en col·laboració amb els equips professionals de diverses àrees especialitzades del banc i les filials del Grup CaixaBank i partners de l'ecosistema d'innovació com SpainCAP, Endeavor, Barcelona Health Hub o IESE. Entre els participants, cal destacar experts de les àrees de negoci d'AgroBank, banca d'empreses, sostenibilitat, recursos humans o business open innovation (innovació oberta), entre d'altres. Així mateix, filials com imagin, Zone2boost i CaixaBank Tech també hi col·laboraran.

A més de comptar amb directius de l'entitat, també participaran a les jornades i ponències organitzades per l'entitat experts a l'ecosistema, com Rita Almela (101 Venturres), Jordi Romero (Factorial), Pablo Álvarez (Clikalia), entre d'altres, que explicaran les claus dels seus models de negoci, compartiran les seves experiències i com han aconseguit créixer i esdevenir un cas dèxit.

Weecover, Sibill, Plazah, Payflow, Newe, Nemuru, Haddock i Privasee són algunes de les start-ups del portfoli de Zone2boost, iniciativa internacional d'innovació impulsada per CaixaBank, Global Payments i Ingenico amb el suport de Visa i Plug and Play. Els fundadors d'aquestes empreses exposaran els seus projectes i compartiran les seves experiències a l' estand de l'entitat.

A l' estand de CaixaBank també s'organitzarà un esdeveniment per presentar a les start-ups els resultats de la primera convocatòria i desafiaments de futur d'AgroBank Tech Digital Innovation. A més, es donarà a conèixer l' Observatori de tendències tech i se celebrarà una taula rodona sobre la realitat de l'emprenedoria, amb presència de directius de start-ups d'edicions anteriors dels Premis EmprendeXXI i del programa amb l'EIC (European Innovation Council).

PEXXI: RECONEIXEMENT A LES EMPRESES MÉS INNOVADORES

Per contribuir al desenvolupament de joves empreses innovadores amb un alt potencial de creixement, l'entitat llança cada any des de la seva creació el 2007 els Premis EmprendeXXI.

En el marc del 4YFN, arranca la fase territorial d'aquests guardons es premia les empreses de nova creació amb més impacte al seu territori. Aquests premis han aconseguit aquest any la seva 16a edició i s'han consolidat com a guardons de referència a l'ecosistema emprenedor.

El 28 de febrer es donarà a conèixer la start-up seleccionada a Catalunya, on aquests premis estan coatorgats pel Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme, a través d´Enisa.

El lliurament de premis tindrà lloc el dimarts 28 de febrer al Partners Lab CC8 del 4YFN a les 11h

AGROBANK IMPULSA LA INNOVACIÓ I LA DIGITALITZACIÓ

En el compromís per l'impuls a la innovació i la digitalització del sector agroalimentari, AgroBank ha convidat importants empreses i start-ups agrotech internacionals perquè expliquin com han convertit els seus projectes en casos d'èxit. Aquest esdeveniment se celebrarà a l'oficina All In One de CaixaBank i hi participaran les start-ups que han presentat les seves candidatures a l'open call AgroBank Tech Digital INNovation.

INNOVACIÓ AL SERVEI DE L'USUARI

imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank, formarà part de l'agenda oficial de 4YFN amb la participació al 'Business Prototyping Summit', una sessió format panell que reunirà perfils d'empreses innovadores de diferents sectors que exposaran com l'agilitat i l'eficiència són clau per al llançament de nous productes i serveis.