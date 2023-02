La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / @EP

La Comissió Europea ha donat el vistiplau aquest divendres al desemborsament a Espanya del tercer tram del pla de Recuperació i Resiliència, dotat amb 6.000 milions d'euros, en donar per complertes les fites i les reformes requerides, per la qual cosa haurà d'encarar ara les mesures a les que està subjecte el quart pagament, entre les quals s'hi inclou la reforma del sistema de pensions.

L'avaluació satisfactòria de les 29 fites i reformes encara necessita l'aval també de la resta dels Vint-i-set abans que es pugui executar el pagament, probablement al mes de març. Els 6.000 milions se sumaran així els 31.036 milions d'euros ja rebuts, incloent-hi l'avançament de 9.036 milions i els 22.000 milions dels dos primers trams.

D'aquesta manera, Espanya es converteix en el primer Estat membre a rebre una avaluació favorable de la Comissió per rebre el tercer desemborsament dels fons 'Next Generation EU', després d'haver-ho sol·licitat el mes de novembre passat.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya per fer " un altre important pas en el seu camí cap a la recuperació " i que, segons ha destacat, "atestigua el continu impuls d'Espanya a les seves transicions ecològica i digital i la seva pròpia resiliència social i econòmica.”Enhorabona, Espanya! Seguiu així, la Comissió està al vostre costat”, ha postil·lat.

Amb la validació del tercer tram, Brussel·les dóna també per tancada la supervisió de la fita que exigeix comptar amb un sistema d'auditoria informatitzat, un compromís que es va donar per bo ja amb el primer desemborsament però que va quedar compromès a una vigilància específica per assegurar-ne el compliment continuat".

Fonts comunitàries han apuntat que ara els compromisos s'han implementat , per la qual cosa no hi haurà més seguiment vinculat a aquesta fita específica, el número 173, si bé afegeixen que cadascun dels plans nacionals està sotmès a procediments de control i auditories previstos pel reglament.

Aquest tercer desemborsament estava subjecte a la reforma de la llei d'insolvència , la modernització del sistema de formació professional, la prevenció de l'evasió i el frau fiscal i incloïa mesures de promoció de renovables, inversions en transport sostenible o de reforçament del sistema sanitari, així com la connexió de les polítiques dinclusió amb el règim dingressos mínims.

A això hi ha contribuït l'entrada en vigor de la reforma de la Llei Concursal, que estableix un procediment de segona oportunitat i introdueix un procediment especial dirigit a micropimes que en redueix la durada i el cost i que es tramitarà íntegrament per mitjans electrònics.

En l'àmbit educatiu, una de les fites consisteix en l'entrada en vigor de la Llei relativa al Sistema Integral de Formació Professional, la finalitat de la qual és regular un règim de formació i acompanyament professionals capaç de respondre amb flexibilitat als interessos i aspiracions de qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida ia les competències demanades per les noves necessitats productives i sectorials.

D'altra banda, pel que fa a les pensions, s'ha fet la reforma del sistema de cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms per implantar gradualment un nou sistema de cotització basat en els ingressos reals.

El tercer pagament incloïa també la reforma del règim de cotització a la seguretat social i pensions dels treballadors autònoms, la fita 411, el que farà la reforma és canviar de manera gradual fins al 2032 canviar la base de cotització dels autònoms perquè es base en els ingressos reals.

MISSIÓ DE CONTROL PRESSUPOSTARI

L'avaluació favorable de Brussel·les arriba uns dies abans que una delegació de la comissió europarlamentària de Control Pressupostari visiti Madrid -entre el 20 i el 22 de febrer- per avaluar l'aplicació del Pla Nacional de Recuperació i Resiliència d'Espanya, incloses les fites i objectius i, en particular, els sistemes de gestió, auditoria i control establerts.

La missió a Espanya --primer país que va rebre un pagament el 2021 i que ja ha ingressat 31.000 milions d'euros-- estarà formada per 10 eurodiputats membres de diversos grups polítics i dels quals sis estan adscrits a la comissió de Control Pressupostari del Parlament Europeu, que després de tornar a Brussel·les elaborarà un informe sobre això.

En concret, juntament amb la presidenta la comissió europarlamentària, Monika Hohlmeier, que lidera la delegació, viatja un grup d'eurodiputats, la majoria espanyols: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñóz i Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva i Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) i Jorge Buxadé (Vox).

L?agenda prevista inclou reunions amb la vicepresidenta primera i ministra d?Afers Econòmics, Nadia Calviño; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, així com amb els responsables del Pla de Recuperació, de les oficines d'auditoria i antifrau, amb consellers autonòmics d'Andalusia, Madrid, Castella-la Manxa , Extremadura i Aragó i amb diferents organitzacions empresarials, sindicats, banca i periodistes especialitzats.