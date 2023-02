Signatura de l'acord / CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç han tornat a signar, per tercer any consecutiu, un acord per a l'organització conjunta de Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) , un esdeveniment pensat per a reflexionar i materialitzar la visibilitat de la dona en àrees clau de l'economia, entre els quals hi ha sectors clau com la indústria o la logística.

Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB , i José Luis Bonet , president de la Fundació Incyde , han estat els encarregats de segellar aquest acord. Ambdues entitats es posen en marxa per organitzar una plataforma divulgativa, on experts de diferents sectors exposen els seus coneixements i les seves experiències enfocades en matèria d'igualtat de gènere.

BWAW planteja una posada en comú d'idees i iniciatives per trobar solucions que permetin avançar socialment en la superació de les barreres i impulsar una presència femenina més gran en l'àmbit laboral i, especialment, en aquests sectors que han patit històricament una menor presència de la dona.

Durant el 9 i 10 de març , el BWAW buscarà superar els més de 2.500 assistents de l'edició anterior reunint en 10 panells 50 ponents de primer nivell, tant nacionals com internacionals, dones i homes, per clarificar la presa de solucions que permetin avançar en la igualtat de gènere al sector empresarial i industrial. L'esdeveniment, en format híbrid , permetrà seguir íntegrament el contingut de les trobades i taules rodones des de qualsevol part del món. Les diferents ponències es desenvoluparan a l'ecosistema DFactory Barcelona , el principal node d'indústria 4.0 del sud d'Europa, basat en el talent i la inversió en tecnologia reunint les grans corporacions empresarials, startups, centres d'innovació i laboratoris. En la curta trajectòria, ja té una ocupació del 65%, en un edifici únic de 17.000 metres quadrats.

El CZFB , a través del BWAW , treballa amb el propòsit de complir amb els principis i compromisos de l'Agenda 2030 i l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a l'àmbit industrial. Aquest esdeveniment, a més, compta amb l'important suport del Consell de la Dona , creat el 2020, representat per 19 empreses del polígon de la Zona Franca, i l'objectiu comú del qual és treballar en l'equiparació de gènere a l'àrea productiva de l'economia a l'entorn industrial.

Pere Navarro assegurava que “les dues institucions tenim molt present el nostre objectiu comú per treballar a l'equiparació de gènere a l'àrea productiva de l'economia. Gràcies a aquest acord continuem potenciant les iniciatives que donen valor al talent femení al món laboral, i la Fundació Incyde, disposa d'una gran experiència a l'entorn empresarial del país” .

Per part seva, José Luis Bonet també ha destacat que “la igualtat entre homes i dones és un principi pel qual cal treballar diàriament. Aquesta aliança, que un any més renovem, és l'exemple d'un compromís per part de les dues entitats de sensibilitzar, conscienciar i, sobretot, actuar per assolir la igualtat real i efectiva com més aviat millor” .