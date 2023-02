El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat aquest dissabte que actualment el 52% de les pimes tant de Catalunya com de la resta d'Espanya "encara estan per sota dels beneficis" que van obtenir el 2019.

En una entrevista al programa 'Aquí parlem' de RTVE, preguntat per si aposta per apujar els salaris, ha respost que l'ideal hauria estat que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagués reunit empresaris, sindicats i funcionaris per "liderar un pacte de rendes".

Per ell, aquesta iniciativa que proposa hauria permès "establir unes regles", traçar un full de ruta pensant en els més perjudicats per la inflació i evitar així que s'incrementin les desigualtats socials, que considera un dels desafiaments actuals més importants.

Sobre els Pressupostos de la Generalitat del 2023, ha considerat que "dir que aquests pressupostos són els de Foment" és una estratègia de desgast, i ha dit que si la patronal hagués tingut capacitat d'intervenció en aquests comptes hi hauria menys pressió fiscal per a la ciutadania i les empreses de Catalunya.

Pel que fa a l'Aeroport de Barcelona, ha defensat que la proposta que presentarà Foment per ampliar-lo "serà la més verda, la més sostenible" i apostarà per doblar les connexions, i ha advertit que no fer-ho tindria un impacte negatiu a l'economia i la competitivitat de Catalunya.