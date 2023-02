La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño , ha afirmat aquest dilluns, en relació amb la proposta d'Unidas Podemos de bonificar en un 14% certs productes de la cistella de la compra, que les mesures que l'Executiu ha adoptat per reduir el preu dels aliments estan sent "eficaços" i "encara tenen recorregut".

"Des de fa tres anys hem escoltat moltíssimes propostes, incloses les dels partits que són al Govern. Des del Govern el que fem és actuar amb responsabilitat. Cada mesura s'analitza, es veu quin és el moment adequat o no. Jo interpreto sempre que totes es fan amb la millor de les voluntats, però es tracta de qüestions molt complexes que poden tenir un impacte molt significatiu sobre les finances públiques”, ha assenyalat la vicepresidenta.

Calviño, en declaracions a TVE, ha subratllat que, en aquest cas, aquesta bonificació que demana Podemos per a alguns productes cistella de la compra "ni tan sols està acordada entre les diferents forces polítiques del mateix àmbit".

La vicepresidenta ha insistit que el Govern escolta "amb atenció" totes les propostes, analitza si són viables o no i quin impacte podria tenir sobre els preus, sobre els beneficis i marges empresarials, el seu efecte fiscal, evitant mesures que "puguin tenir un impacte negatiu".

"Des que ens va colpejar la pandèmia hem hagut de prendre tantes mesures per respondre a allò urgent, crec que, quan un mira enrere, hem encertat amb les mesures correctes en el moment adequat i hem de seguir en aquesta línia", ha afirmat Calviño.

La vicepresidenta ha indicat que la pujada dels preus de l'energia i dels fertilitzants "segueix tenint un impacte important" al sector agroalimentari, però ha subratllat que les mesures adoptades per l'Executiu al desembre estan sent "eficaces" perquè els preus de els aliments afectats per la rebaixa de l'IVA ja van baixar al gener.

Calviño ha recordat a més que fa un parell de setmanes es va posar en marxa una ajuda "molt important" als agricultors per compensar-los per la pujada dels preus dels fertilitzants.

"Són mesures que encara tenen recorregut i em sembla molt oportú que avui ens reunim amb tota la cadena de valor del sector per veure quines són les previsions per als propers mesos i com s'estan transmetent aquestes mesures", ha assenyalat la vicepresidenta en relació amb la reunió que celebrarà aquest dilluns el ministre d?Agricultura, Luis Planas, amb els supermercats, la distribució, la indústria i el sector primari en el marc de l?Observatori de la Cadena Alimentària.