CaixaBank / @EP

CaixaBank ha llançat una iniciativa per facilitar a les administracions públiques la integració de Bizum a la seva plataforma en línia per al cobrament d'impostos, taxes i sancions de forma instantània i automàtica.

Aquesta opció de pagament se suma a les opcions habituals que ofereixen les plataformes en línia de les administracions i l'usuari veurà l'opció de fer el pagament a través de la plataforma.

Si l'usuari escull aquesta forma de pagament, apareixen detalladament les instruccions per als passos següents: se us demana el telèfon que teniu registrat a Bizum i, a continuació, se us indica que us heu d'adreçar a l'aplicació bancària amb què useu aquest servei, on apareixerà la sol·licitud per fer el pagament.

Les administracions que s'adhereixin a la iniciativa rebran l'abonament immediat al vostre compte dels pagaments, i el límit de pagament és l'habitual de 1.500 euros per operació.

Fins ara més de 20 administracions públiques espanyoles s'han unit , entre les quals hi ha l'Ajuntament de Toledo, la Diputació d'Almeria i la Diputació de Segòvia.