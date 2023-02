CaixaBank proposarà a la propera junta general d'accionistes la reelecció de Gonzalo Gortázar com a conseller delegat per un període de 4 anys, alhora que proposarà nomenar conseller l'ex-CEO de Siemens Peter Löscher , en substitució de John S. Reed, que va plantejar el seu renúncia a partir de la junta. La junta general d'accionista tindrà lloc el 31 de març del 2023 al Palau de Congressos de València. L'entitat financera no preveu que es pugui celebrar a primera convocatòria, per al 30 de març a la mateixa hora.

A més dels punts d'aprovació tradicionals dels comptes anuals i de la gestió del consell d'administració, el consell també proposarà el repartiment d'un dividend de 0,23 euros per títol, que es farà efectiu a partir del 12 d'abril de 2023.

Löscher (1957) és llicenciat en Economia i Finances per la Universitat de Viena, a més d'Administració d'Empreses per la Universitat Xina de Hong Kong i màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Viena. També va cursar el Programa d'Administració Avançada de l'Escola de Negocis de Harvard.

Actualment, és conseller no executiu independent de Telefónica i president el consell de supervisió de Telefónica Deutschland, a més de membre del consell de supervisió de Philips, conseller no executiu de Thyssen-Bornemisza Group i membre del consell de Doha Venture Capital.

Entre el 2007 i el 2013 va ser president i conseller delegat de Siemens, mentre que entre el 2014 i el 2016 va ser conseller delegat de Renova Management. També va ser president del consell de Sulzer i president del consell d'OMV. Va ocupar càrrecs de responsabilitat a Global Human Health, Merck, GE Healthcare BioSciences, General Electric, Amersham, Aventis i Hoechst.

El consell també sotmetrà a votació dels accionistes la reelecció de l'exministra socialista Cristina Garmendia Mendizábal i l' empresària María Amparo Moraleda Martínez com a conselleres independents , totes dues per mandats de 4 anys.

POLÍTICA DE REMUNERACIONS

Pel que fa a la resta de punts del dia, també s'aprovarà la nova política de remuneracions del consell d'administració, que estarà vigent per als exercicis 2023, 2024 i 2025, que preveu eliminar el límit d'increments anuals del 10% per a la remuneració fixa del consell administració. El 2023, l'alça decidida ha estat del 5%.

Així, l'entitat ha proposat que la remuneració fixa dels consellers (sense tenir en compte funcions executives) sigui 3,07 milions d'euros, fet que suposa una alça del 5% respecte als 2,92 milions que es van fixar a l'abril de 2022. Així mateix, s'ha elevat la retribució dels presidents de les comissions del consell, que han de ser mínim un 50% superiors a les dels vocals, davant del 20% anterior.

Al conseller delegat i el president a l'exercici de les seves funcions executives també els correspon un increment del 5% en la seva remuneració fixa en metàl·lic. Així, la retribució de Gonzalo Gortázar passarà a ser de 2,37 milions, davant els 2,26 milions anteriors, mentre que la de José Ignacio Goirigolzarri serà d'1,73 milions, davant els 1,65 milions de l'any passat.

L'import target de remuneració variable amb mètriques plurianuals per a tots dos també ha experimentat una alça del 5%, per la qual cosa serà de 954.240 euros per a Gortázar i de 336.000 per a Goirigolzarri.

Durant la junta, els accionistes també han de votar sobre el lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a pagament dels components variables de la seva retribució. Així, es farà un pagament directe, corresponent al 40% de la liquidació de la retribució variable que els correspon per a l'exercici 2023, que s'abonarà en finalitzar el primer trimestre del 2024. Aquest 40% serà a mitges en metàl·lic i accions.

El 60% restant liquidarà en diferit durant un temps de cinc anys, a lliurar per cinquenes parts abans de finalitzar el primer trimestre dels anys 2025 al 2029. Aquesta segona remuneració serà un 30% en metàl·lic i un 70% en accions.

En un altre sentit, el consell sotmetrà a votació dels accionistes que el nivell màxim de retribució variable per als 173 empleats les activitats professionals dels quals incideixin de manera significativa al perfil de risc de la Societat sigui del 200% del seu fix.