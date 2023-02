Foto: Canning House

El 25% dels intercanvis comercials que realitzi Amèrica Llatina l'any 2035 seran amb la Xina , cosa que es tradueix en xifres a un total de 700.000 milions de dòlars (656.000 milions d'euros), el doble del que representava el gegant asiàtic per a la regió a l'any 2020.

Aquesta és una de les conclusions principals que s'extreu de l'últim informe de Canning House, el principal fòrum de debat al Regne Unit sobre la situació política i socioeconòmica d'Amèrica Llatina. En aquest document, titulat Amèrica Llatina en un clima geopolític canviant: Relacions amb Rússia i Xina , es recull que països com Argentina, Brasil, Xile, Perú o Uruguai tenen ja la Xina com el principal soci comercial, i el segon per a molts altres Estats de la regió.

A més del comerç, les companyies xineses han invertit a Amèrica Llatina en els darrers anys més de 160.000 milions de dòlars (149.900 milions d'euros), alhora que el Banc de Desenvolupament de la Xina (CDB) i el Banc d'Exportació i Importació de La Xina (ExImBank) ha fet préstecs per valor de 136.000 milions d'euros (127.000 milions d'euros).



MENOR INTROMISSIÓ POLÍTICA

Un dels motius pels quals les relacions econòmiques i comercials entre la Xina i l'Amèrica Llatina continuen a l'alça és la política no intervencionista del gegant asiàtic en els assumptes de política domèstica dels països a l'hora d'estrènyer lligams. "És un soci més fàcil per als líders d'Amèrica Llatina que reben crítiques dels Estats Units sobre temes com ara els drets humans i la corrupció", recull l'informe.

En aquest sentit, des de Canning House han apuntat que, en el seu desig de combatre la creixent influència de la Xina sobre la regió llatinoamericana, és "important" que els Estats Units comprenguin que les inversions, i no el compromís social o en matèria de drets humans, és un dels factors més rellevants per als líders de Llatinoamèrica a l'hora d'establir relacions internacionals.

"En general, a Amèrica Llatina s'ha donat una menor resistència a les inversions xineses que a altres parts del món, ja que els governs nacionals de la regió són conscients que tenen necessitat d'atreure flux de capital estranger per avançar en projectes significatius" , explica l'informe.

ASSEGURAR LES PRIMERES MATÈRIES I ELS FLUXOS COMERCIALS