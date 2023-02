Àvies / @EP

L' impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) ha patit una sèrie de canvis a partir d'aquest any. Aquest tribut no incumbeix només els treballadors en actiu, sinó que també afecta els pensionistes jubilats, ja que no deixa de ser un ingrés que reben. Segons l'article 17 de la Llei de l'IRPF, les pensions també computen com a rendes de treball, ja que es perceben gràcies a la vida laboral.

Al text normatiu s'especifica que "tindran consideració de rendiments del treball les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives i altres prestacions públiques per situacions d'incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat, o similars ".

D'aquesta manera, així queda la taula de retencions de l'IRPF a partir del 2023:

Pensions fins a 12.000 euros anuals: 1% de retenció.

1% de retenció. Pensions d'entre 12.001 i 18.000 euros anuals : 2,61% de retenció.

: 2,61% de retenció. Pensions entre 18.001 i 24.000 euros anuals: 8,69% de retenció.

8,69% de retenció. Pensions d'entre 24.001 i 30.000 euros anuals : 11,83% de retenció.

: 11,83% de retenció. Pensions a partir de 30.001 euros anuals: 15,59% de retenció.

Cal tenir en compte que les persones l'ingrés de les quals sigui menor a 22.000 euros anuals, no estaran obligades a realitzar la Declaració de la Renda. En cas que hi hagi dos pagadors, el límit per no presentar la declaració es redueix fins als 15.000 euros anuals.