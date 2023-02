El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán / @EP

Iberdrola va registrar un benefici net de 4.339 milions d'euros el 2022 , fet que suposa un avanç de l'11,6% respecte a l'any anterior, en un exercici en què la diversificació geogràfica compensa la caiguda del 19% en el resultat d'Espanya, segons ha informat aquest dimecres la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia ha fet unes inversions històriques de 10.730 milions d'euros, fet que suposa un 13% més, malgrat les pressions inflacionistes i els reptes de la cadena de subministrament.

El 90% de la inversió ha estat destinada a renovables i xarxes intel·ligents per accelerar l'electrificació i fomentar l'autonomia energètica.

Un 38% de la inversió s'ha destinat a Unió Europea –prop de 3.000 milions a Espanya, el país que més inversió va rebre, i 1.200 milions a altres països com Alemanya, França o Portugal–. Un 25% de la inversió es va realitzar als Estats Units, un 20% a Llatinoamèrica, i un 13% al Regne Unit, mentre que el 4% restant ha anat a altres països, com Austràlia.

El benefici brut d'explotació global (Ebitda), per la seva banda, va augmentar un 10%, fins als 13.228 milions d'euros el 2022 , gràcies al creixement dels Estats Units i el Brasil, que compensen el resultat més baix a Espanya, a causa de les mesures regulatòries i fiscals i els alts costos energètics que no han estat traspassats als clients.

"En un any marcat per la crisi energètica i les dificultats a les cadenes de subministrament globals, hem incrementat les inversions un 13% fins als gairebé 11.000 milions d'euros per continuar creixent amb solidesa, generant més activitat i ocupació i reduint la dependència de combustibles fòssils", ha destacat el president d'Iberdrola, Ignacio Galán.

De cara al 2023, la companyia espera invertir 11.000 milions d'euros el 2023, cosa que li permetrà incrementar la seva capacitat instal·lada renovable en 3.000 MW i continuar augmentant la base d'actius de xarxes, que ja supera els 39.000 milions d'euros.

Amb això, preveu un creixement del benefici net entre el 8% i el 10%, o de l'entorn del 5%, incloent-hi el nou impost als ingressos a Espanya.

El consell d'administració proposa a la junta general d'accionistes abonar als accionistes d'Iberdrola un dividend complementari de 0,31 euros bruts per acció, que se sumen als 0,18 euros abonats al gener, fet que suposa una remuneració total de 0 ,49 euros per títol.