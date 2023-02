Foto: CIAC

Segona sessió del projecte ECOMOB en les que els clústers d’automoció d’Espanya (Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Galicia i La Rioja) comparteixen casos d’èxit de les seves empreses associades. A la reunió del dimarts, el CIAC i FACYL han estat els encarregats de convidar dues companyies que han compartit el desenvolupament de la seves iniciatives.

El cas d’èxit del CIAC ha estat presentat per CellNex Telecom “Vehicle connectat amb l’entorn”. L’objectiu de la seva idea és implementar diferents tecnologies en el cotxe que permetin, entre altres metes, la capacitat de processament a prop del vehicle, en el mateix vehicle i entre vehicles per gestionar una xarxa de comunicacions entre el cotxe i el seu entorn.

“Encara tardarem en veure, de manera massiva, cotxes connectat a la nostres carreteres i infraestructures, però és vital avançar en aquesta tecnologia y en la seva correcta implementació en els nostres cotxes”, ha destacat Fernando Brea Vide, Head of Collaborative Projects de CellNex Telecom.

Per la seva banda, FACYL ha presentat a Malena Engineering y el seu projecte “Disseny d’un quadricicle elèctric E-miles y adaptabilitat a la logística d’última milla”. Pedro Marqués, responsable d’operacions de l’empresa ponent ha volgut remarcar la importància de “buscar solucions a l’última milla, flexibles, reactives i segures, compatibles amb els canvis que s’estan donant a les ciutat (vehicles zero contaminants, limitacions en els horaris del repartiment, centre de les ciutats per als vianants)”.

Finalment, el Clúster Mnager del CIAC, Josep Nadal, y la seva homònima a FACYL, Ana Núñez, han valorat de manera molt positiva la sessió “per mostrar la importància de la connectivitat y l’electromobilitat en el sector y cap a on es desenvolupen els projectes que, en breu, veurem als carrers de les nostres ciutats i municipis”. A més, han assenyalat que “aviat veurem cap a on evoluciona el projecte ECOMOB”.