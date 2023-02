La seu central de la companyia. Foto: Europa Press

Telefónica ha registrat un benefici net de 2.011 milions d'euros el 2022, un any en què ha crescut en ingressos a tots els mercats en què opera. La companyia ha facturat 39.993 milions d'euros el 2022, un 1,8% més que el mateix període de l'any anterior en termes reportats, després d'incrementar més d'un 5% els seus ingressos el darrer trimestre, segons els comptes anuals del grup, presentades aquest dijous 23 de febrer davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).



Així mateix, el resultat operatiu abans d'amortitzacions (Oibda) ha estat de 12.852 milions d'euros. Aquesta xifra és en termes bruts un 41,5% menor que la de l'any passat, però, igual que el benefici no és veritablement comparable per l'impacte el 2022 de la venda de torres de Telxius i la fusió al Regne Unit.

En termes financers, l'evolució dels tipus de canvi ha resultat favorable per al grup i ha aportat 1.784 milions d'euros en ingressos i 660 milions a Oibda.

"Estem molt satisfets amb la transformació que està duent a terme la companyia i estem ben posicionats per continuar amb aquest camí de creixement rendible. El 2023 seguirem mantenint la disciplina financera actual i continuarem prioritzant les inversions en projectes de connectivitat", ha assenyalat el president de Telefónica, José María Álvarez Pallete.

La firma ha publicat una guia per al 2023 on es manté el dígit únic baix de creixement orgànic d'ingressos i Oibda i es rebaixa el capex sobre vendes fins al 14%. Així mateix, repartirà 0,30 euros per dividend a compte del 2023, la mateixa quantitat que l'exercici 2022.



CREIXEMENT A TOTS ELS MERCATS

Espanya ha tornat a ser el principal generador d'ingressos per a l'operador amb 12.497 milions d'euros, un 27% de la facturació, i una aportació a l'Oibda de 4.588 milions d'euros, fet que suposa una millora en termes reportats del 35,9% i una caiguda en termes orgànics del 3,3%.

El segueixen per importància en volum d'ingressos Hispam, la filial que agrupa els actius llatinoamericans no estratègics, que aporta el 20% de la facturació (9.141 milions d'euros amb un creixement del 9%) i el Brasil, que n'aporta el 19% i ha disparat la facturació un 28,4% per a un total de 8.870 milions d'euros.

En termes d'Oibda, Hispam ha generat aquests dotze mesos 1.958 milions d'euros, un 14% més, i el Brasil, 3.732 milions d'euros, un 18,9% més.

Per part seva, Telefónica Alemanya ha augmentat la facturació en un 5,9% fins als 8.224 milions d'euros amb 2.558 milions d'euros d'Oibda (+5,5%), mentre que Virgin Media O2, la 'joint venture al Regne Unit amb Virgin Media desconsolidada de balanç, ha ingressat 12.155 milions d'euros i ha registrat un resultat operatiu de 4.401 milions d'euros.

Això suposa uns ingressos estables i un Oibda creixent en un 5,3% per a la filial, que a més a més ha aportat dividends al balanç del grup de 909 milions d'euros i una plusvàlua de 200 milions d'euros per la creació d'una empresa conjunta de fibra amb Infravia.

A nivell comercial, Telefónica ha acabat l'any amb 357,2 milions d'accessos, un 3,6% més, gràcies a un creixement del 17% dels clients de fibra òptica i malgrat la desconnexió de 3,3 milions de les línies mòbils adquirides a Oi al Brasil en els darrers dos trimestres.

Així mateix, la companyia ha ampliat en un 7,5% la base de clients mòbils de contracte, així com disparat el negoci majorista mòbil en un 8%.

D'altra banda, Telefónica Tech ha disparat un 57,1% els ingressos respecte de l'any anterior per facturar 1.482 milions d'euros, mentre que Telefónica Infra ha desplegat 13 milions d'unitats immobiliàries.

Després d'aquests desplegaments, el grup compta amb una xarxa de 64,4 milions unitats immobiliàries passades per fibra òptica, cosa que reforça la seva posició de lideratge a nivell global amb 8,6 milions d'accessos incorporats al perímetre.