La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero

El termini de presentació de la declaració de l' Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes , que grava amb una quota addicional els patrimonis de les persones físiques de quantia superior als tres milions d'euros, serà el comprès entre els dies 1 i 31 de juliol del 2023.

Segons recull el projecte d'ordre ministerial que actualment es troba en fase d'audiència pública, el Departament que dirigeix María Jesús Montero ultima el disseny del model de declaració 718 pel qual els patrimionis de més de tres milions d'euros hauran d'assumir aquest nou gravamen extraordinari.

Amb aquest impost -que grava l'exercici 2022 per començar a recaptar aquest 2023- es posa el focus en aquells patrimonis superiors a tres milions d'euros perquè no puguin quedar eximits per les bonificacions dels governs regionals.

Això sí, en el també anomenat 'impost de solidaritat' es podrà deduir la quota abonada en concepte de l'impost de patrimoni autonòmic, per evitar que les grans fortunes tributin dues vegades pel mateix fet imposable.

El nou gravamen serà de l'1,7% per als patrimonis entre 3 i 5,3 milions d'euros; del 2,1% per als patrimonis entre 5,3 i 10,6 milions; i del 3,5% per als patrimonis superiors a 10,6 milions d'euros.

A més, per a la determinació de la base imposable d'aquest impost, són aplicables les regles contingudes a la llei de l'impost del patrimoni, de manera que s'hi inclou una reducció en concepte de mínim exempt de 700.000 euros.

Estan obligats a presentar declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que siguin procedents, resulti a ingressar.

Quant al termini de presentació, atès que de la quota resultant d'aquest impost el subjecte passiu pot deduir la quota de l'impost sobre el patrimoni de l'exercici efectivament satisfeta, el termini de pagament del qual acaba el 30 de juny , s'estableix la presentació de l'impost de solidaritat el comprès entre l'1 i el 31 de juliol.