El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 10,9% el 2022 respecte a l'any anterior, fins a sumar-ne 463.614, la xifra més alta des del 2010, quan els préstecs per a habitatges van arribar als 607.535, segons les dades difoses aquest dijous per l' Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquest repunt el 2022, la firma d'hipoteques sobre vivendes encadena dos anys d'ascensos després de la caiguda del 6,5% que va registrar el 2020, any marcat per l'inici de la pandèmia.

Tot i això, coincidint amb l'alça dels tipus d'interès decidit pel Banc Central Europeu (BCE) per intentar controlar la inflació, l'augment de les hipoteques sobre habitatges es va moderar el 2022 gairebé 13 punts respecte al registrat el 2021, quan els préstecs per a habitatges es van disparar un 23,8%.

De fet, en aquesta conjuntura de pujada de tipus, l'últim mes de l'any passat va trencar la ratxa de 21 mesos d'ascensos interanuals en el nombre de préstecs per a habitatge en caure un 8,8% respecte al desembre del 2021, fins a un total de 30.075 hipoteques, la xifra més baixa des del gener del 2021.

RÈCORD D'HIPOTEQUES A TIPUS FIX EL 2022

Segons les dades d'Estadística , l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 5,8% el 2022, fins als 145.510 euros, el valor més alt des del 2007, mentre que el capital prestat es va incrementar un 17,3% conjunt de l'any passat, fins a superar els 67.460 milions d'euros.

El tipus d'interès mitjà a l'inici de les hipoteques per comprar habitatge es va situar el 2022 al 2,52%, el més alt des del 2019, arribant al 2,09% a les hipoteques a tipus variable i el 2,71% a les de tipus fix.

A més, el percentatge d'hipoteques sobre habitatges a tipus d'interès fix va escalar l'any passat fins al 70,9%, el més alt de 19 anys, concretament des de l'inici de la sèrie, el 2003.

Per comunitats autònomes , les que van registrar un nombre més gran d'hipoteques constituïdes sobre vivendes el 2022 van ser Andalusia (91.287), Catalunya (80.767) i Madrid (80.416).

A totes les regions es van signar el 2022 més hipoteques sobre habitatges que el 2021 excepte a Navarra, on es van reduir un 4,6%. Els ascensos més importants van correspondre a la Rioja (+28,5%), les Balears (+23,6%) i les Canàries (+23,1%), mentre que els menys pronunciats es van donar a Cantàbria (+2,8%) i Extremadura (+4,8%).

Les comunitats on es va prestar més capital per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges el 2022 van ser Madrid (17.045 milions d'euros), Catalunya (13.718,4 milions) i Andalusia (11.376,7 milions d'euros).

EL TOTAL DE FINQUES HIPOTECADES PUJA UN 9% EL 2022

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el 2022 el nombre d'hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins aquests últims s'inclouen els habitatges) va augmentar un 9% respecte al 2021, fins a un total de 608.567.

Amb aquest increment s'encadenen dos anys consecutius d'avenços després que aquest indicador pugés un 19,6% el 2021 i després de la caiguda del 6,3% registrada el primer any de pandèmia el 2020.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va pujar un 16,1% el conjunt de l'any passat, fins a superar els 95.852 milions d'euros, mentre que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va augmentar un 6,5%, fins a 157.506 euros.

El 2022, un total de 151.535 hipoteques van canviar les seves condicions, un 44,3% menys que el 2021. D'aquesta quantitat, 124.042 van ser novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa entitat financera), amb un descens anual del 45,6%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va pujar a 21.304, un 36,3% menys que el 2021, mentre que en 6.189 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor), un 41,9% menys .

LES HIPOTEQUES SOBRE HABITATGE LLENEN EL FRE AL DESEMBRE

Només al mes de desembre es van subscriure 30.075 hipoteques sobre habitatges, xifra un 8,8% inferior a la del mateix mes del 2021 i la més baixa des del gener del 2021. Amb aquest descens, es posa fi a 21 mesos consecutius d'alces interanuals .

El capital prestat als préstecs sobre vivendes va superar els 4.326 milions d'euros el mes de desembre passat, un 9,2% menys que el desembre de l'any anterior, mentre que l'import mitjà va baixar un 0,4%, fins a 143.854 euros.

En valors mensuals (desembre del 2022 sobre novembre del mateix any), les hipoteques sobre habitatges es van desplomar un 23,5%, el descens més important des del 2018, mentre que el capital prestat va baixar un 25,5%, la seva reculada més gran també des de l'exercici 2018.

Al tancament del 2022, el tipus d'interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar al 2,83%, amb un termini mitjà de 23 anys. En el cas dels habitatges, l'interès mitjà va ser del 2,67%, per sobre del 2,54% d'un any abans i el més elevat des de l'abril del 2018. El termini mitjà va ser de 24 anys.

El 34,5% de les hipoteques sobre habitatges es van constituir el mes de desembre passat a tipus variable, mentre que el 65,5% es van signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà al començament és del 2,18% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 2,93% en el cas de les de tipus fix.

Sobre el total de finques, el 36,3% de les hipoteques constituïdes el mes de desembre passat va utilitzar un tipus d'interès variable, davant del 63,7% de tipus fix.