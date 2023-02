José Bogas, conseller delegat d'Endesa, i Marco Palermo, director general Economicofinancer. Foto: Endesa

Endesa ha aconseguit un comportament positiu dels seus negocis l'exercici 2022, any en què s'ha viscut la més profunda crisi energètica de les últimes dècades derivada de la invasió russa d'Ucraïna de la qual just aquest divendres 24 de gener es compleix un any . Els desequilibris del mercat global del gas, que van derivar en l‟adopció de mesures d‟emergència per part de les administracions públiques, s‟han unit al deteriorament generalitzat de les perspectives econòmiques de les principals economies. En aquesta conjuntura, el model de negoci d'empresa verticalment integrada d'Endesa unit al compromís ferm per la descarbonització s'ha confirmat com un model resistent a les dificultats als mercats.

L´any 2022 es confirma a més com l´exercici amb els preus elèctrics més alts de la història d´Espanya. La volatilitat del preu del gas és sens dubte el motiu fonamental d'això, malgrat que en l'últim trimestre de l'any s'ha apreciat una moderació perquè la cotització del gas s'ha acostat als nivells del setembre del 2021.

La mitjana de preu majorista al mercat ibèric el 2022 ha estat de 168 euros per megawatt hora (MWh), un 50% més alt que el del 2021. L'aplicació del mecanisme del topall al gas des del juny, unida a l'esmentada rebaixa del preu del gas a la part final de l'any, permeten a Espanya i Portugal una favorable comparació amb la resta de principals mercats de l'entorn: Alemanya (235 euros/MWh), França (276), Itàlia (304) o el Regne Unit (240) .

L'exercici també ha estat marcat per nombroses mesures reguladores tant a nivell europeu com espanyol. Pel que fa a una, la taxa de l'1,2% sobre els ingressos de determinades empreses energètiques aprovada pel Govern espanyol, Endesa ha presentat recurs davant l'Audiència Nacional per considerar-lo injustificat i discriminatori. Aquesta mesura se suma al recurs presentat per la patronal elèctrica espanyola Aelec fa una setmana.

Pel que fa a les magnituds econòmiques principals, Endesa ha obtingut un ebitda en termes comparables (benefici brut d'explotació) de 5.327 milions, un 25% superior al de l'any anterior. El creixement se sustenta principalment en l'extraordinari context del mercat del gas, que ha fomentat una producció més gran amb cicles combinats de gas, així com un millor rendiment del negoci de compravenda majorista de gas. Tot això malgrat el pitjor comportament dels negocis comercial –on Endesa ha mantingut una política de preus raonables en un context de preu elevats–; de renovables, a causa de la baixa producció hidràulica; i de distribució elèctrica, afectat per mesures regulatòries.

El benefici net ordinari, que és el que serveix de base per al repartiment del dividend, augmenta un 26%, fins a 2.398 milions . Per la seva banda, el resultat net consolidat puja a 2.541 milions, un 77% més que el 2021. Cal considerar que, el 2021, el resultat net consolidat d'Endesa es va veure afectat negativament en 489 milions pel deteriorament del negoci als territoris no peninsulars. El deteriorament per aquest concepte és substancialment inferior el 2022 (27 milions). El creixement se sustenta a més en els mateixos motius que expliquen l'alça de l'ebitda, compensats en part per uns costos financers i impositius més grans.

Això ha permès a la companyia:



-Remunerar els seus accionistes, entre ells gairebé 200.000 inversors detallistes espanyoles, amb 1,585 euros bruts per títol



-Emprendre la inversió anual més gran de la seva història, 2.343 milions, un 8% més que el 2021. Entre el 2020 i el 2022, és a dir en els anys de la pandèmia, postpandèmia i crisi energètica, la inversió de l'empresa a Espanya n'ha sumat 6.153 milions



-Registrar en concepte d'impost de societats 900 milions sobre el benefici del 2022, fet que suposa una taxa efectiva del 25,6%. La contribució fiscal total d'Endesa puja a 3.843 milions, el 85% corresponent a Espanya, cosa que manté l'empresa entre els cinc contribuents fiscals més importants del país



-Mantenir la plantilla directa de l'empresa en 9.260 empleats, que han vist els seus salaris revaloritzar-se a l'entorn del 5% en aplicació del conveni col·lectiu vigent

AVENÇOS EN LA DESCARBONITZACIÓ

Amb relació al camí de descarbonització, Endesa ha situat la producció peninsular lliure d'emissions de CO2 l'any al 73% del total. El repartiment per tecnologies confirma el camí apreciat els tres primers trimestres de l'any: caiguda de la producció hidroelèctrica en un context de forta sequera unit a l'augment de l'exportació (motivada per la mateixa sequera a Portugal i els problemes al parc nuclear francès i , des del 15 de juny, per l'entrada en vigor del límit al gas) cosa que afavoreix l'alça de la producció amb centrals de cicle combinat (un 75% més respecte al 2021). La generació nuclear creix un 4% més i suposa el 51% de tota la generació pròpia d'Endesa l'any. La capacitat de producció instal·lada en tecnologies no emissores suposa ja el 71% del total, davant del 69% de tancament del 2021. En total, Endesa va produir 52,4 TWh (terawatis hora) a la península el 2022, un 13% més interanual.

Foto: Europa Press

Addicionalment, Endesa està pendent d'obtenir l'autorització de tancament definitiva de l'última planta de carbó a la península, la d'As Pontes, que actualment té dos grups que operen alternativament.

Pel que fa a la promoció de renovables, aquestes tecnologies sumen ja 9.300 MW (un 11% més que al tancament del 2021), sobre un parc generador total de 17.700 MW a la península ibèrica. La cartera de projectes renovables ronda els 90.000 MW. Un terç de la nova potència neta que s'incorporarà al període 2023-2025 -que sumarà 4.400 MW- està ja en construcció.

A més, la data límit del 25 de gener passat marcada pel Govern espanyol per obtenir la declaració d'impacte ambiental de projectes renovables en promoció s'ha superat sense efectes significatius sobre la cartera de projectes d'Enel Green Power Espanya, la filial renovable d'Endesa.

A tot això se sumen els dos grans èxits el 2022 a l'estratègia de transició justa a les tradicionals zones de producció amb centrals de carbó per virar cap a les energies renovables, l'emmagatzematge, la producció d'hidrogen verd i creació de valor compartit amb entitats i organitzacions de lentorn daquestes ubicacions. Després de guanyar el concurs de transició justa de Pego (Portugal) a la primera meitat de l'any, Endesa va aconseguir al novembre adjudicar-se definitivament els 1.200MW de capacitat d'accés i connexió inclosos al concurs d'Andorra (Terol). El projecte per a la zona inclou la construcció de 14 plantes hibridades solars/eòliques amb una potència total de 1.800MW. És a dir, Endesa liderarà els dos primers processos de transició justa a la Península Ibèrica, cosa que la situa com a líder de la transformació del sistema energètic a Espanya i Portugal.

CONSOLIDACIÓ DEL CREIXEMENT EN CLIENTS

Enmig de la retant conjuntura descrita, Endesa ha consolidat el creixement a la seva cartera de clients lliures tant domèstics com empresarials, tendència que registra des de finals del 2021. La companyia ha sumat 900.000 clients al mercat liberalitzat, un 15% més fins a assolir la xifra de 6,8 milions, 400.000 dels quals són empreses (cent mil més que un any abans). Aquesta evolució positiva s'ha traduït en una alça del 4% en el volum d'electricitat destinada a aquesta cartera lliure, fins a 78 terawatts hora l'any. Per part seva, els clients acollits a la tarifa regulada sumen 3,7 milions.

En total, Endesa tanca el 2022 amb 10,5 milions de clients elèctrics a Espanya i Portugal, un 2% més que a mitjans de l'any passat.

José Bogas, conseller delegat, assenyala sobre el comportament de la companyia el 2022, que “hem superat amb èxit un dels exercicis més desafiadors dels darrers anys, tant pel context de mercat com per les intervencions regulatòries. Retenim i atrauem nous clients gràcies als productes i serveis que permeten aïllar-los dels pics de preus viscuts. A l'augment del 8% en la inversió el 2022, any en què aconseguim la nostra cota històrica més elevada, sumarem una alça del 20% anunciada ja per a aquest 2023. Això mostra el nostre ferm compromís amb la transició energètica a la Península Ibèrica que impulsarà la independència energètica i menors preus elèctrics. Tot això ens permet oferir una millora substancial de la nostra remuneració a l'accionista, un 10% més que la del 2021, que portarà la rendibilitat per dividend a l'entorn del 9%”.

Per la seva banda, Marco Palermo, director general Econòmic-Financer d'Endesa, ha assenyalat als inversors que “l'aposta pels instruments financers sostenibles ens ha permès tancar el 2022 amb un 64% del nostre deute brut lligat a criteris de sostenibilitat, per sobre de l'objectiu inicial i aproximant-se al 87% que ens hem marcat com a meta el 2025. El volum de transaccions tancades el passat any que respecta aquests criteris ESG va pujar a 14.000 milions. El proper pas per al 2024 serà incloure un objectiu concret de reducció d'emissions amb efecte d'hivernacle scope 1 en algunes de les nostres transaccions”.