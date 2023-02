Antiga planta de Nissan a la Zona Franca / @EP

La planta de Nissan va cessar la seva feina fa aproximadament un any a Barcelona , deixant així prop d'un miler de treballadors a l'atur a l'espera de tornar a treballar en algun dels projectes que ocuparia la zona en el futur. Un any després, el nou projecte ja està en marxa després que el procés d'adjudicació fos per al 'hub' d'electromobilitat impulsat per QEV Technologies i BTech.

Davant d'aquest desbloqueig, els sindicats de Nissan han demanat agilitat per començar a reincorporar part de la plantilla que es va quedar a l'atur després del tancament de la planta i les esperances del qual han dipositat a l'operador logístic Goodman , guanyador de la licitació per aliar-se amb el 'hub'.

La intenció dels sindicats és que es reincorporin tantes persones com sigui possible. Han posat èmfasi en la flexibilitat horària i en la possibilitat de fer contractes de formació remunerats.

UN PROCÉS LENT

La lentitud amb què s'està produint a reindustrialització preocupa els sindicats, ja que temen que s'endarreri la incorporació dels extreballadors a la nova activitat. S'estima que uns 600 empleats podrien recol·locar-se en una primera fase durant el 2023, i 400 més ho farien en una segona.

A la parcel·la que correspondrà a Goodman, d'uns 500.000 metres quadrats, és on s'allotjaran la majoria de treballadors de Nissan.