El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, s'ha reunit amb els membres del Comitè Consultiu d'accionistes de l'entitat, als quals ha explicat els bons resultats de l'entitat 2022, gràcies a la fortalesa comercial i les sinergies de la integració, i la proposta de retribució a l'accionista.

Durant la trobada, Gortázar ha traslladat als membres del Comitè Consultiu la seva valoració de l'últim any: “Durant el 2022, any en què s'ha culminat el procés d'integració, CaixaBank ha estat capaç de mantenir el ritme comercial malgrat el context d'incertesa generat arran de la invasió d'Ucraïna, i ha complert els seus objectius financers i d'activitat”.

En aquest sentit, el conseller delegat ha subratllat que l'entitat “ha completat un any 2022 molt positiu en termes de dinamisme comercial, qualitat creditícia i fortalesa financera”. Gortázar ha mostrat la seva satisfacció “amb la bona evolució de l'activitat, reflex de la capacitat i voluntat de CaixaBank de seguir donant suport a les famílies i les empreses”.

Els bons resultats de l'exercici 2022 i la fortalesa financera permeten a CaixaBank “reforçar el nostre compromís d'estar a prop dels nostres clients i de la societat en general”, ha assegurat el seu conseller delegat. D'aquesta manera, ha posat en valor que “complim una funció social bàsica i seguirem donant suport a la societat en tres grans àmbits: el de les ajudes a clients amb dificultats; el de la inclusió financera i el de les iniciatives socials”.

A més, ha subratllat que “la millora del resultat ens permet augmentar la retribució als nostres accionistes”. En aquest sentit, ha recordat que es proposarà a la Junta General d'Accionistes el pagament d'un dividend de 0,2306 euros bruts per acció amb càrrec al 2022, fet que suposa un increment del 58% davant els 0,1463 euros de l'exercici anterior. Aquesta remuneració, que s'abonarà a l'abril, representa un payout del 55%.

Per a l'exercici 2023, la política de dividends aprovada permetrà la distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2024, i subjecte a l'aprovació final de la Junta General d'Accionistes.

El conseller delegat de CaixaBank ha comentat que aquest dividend reverteix directament en la societat, atès que els dos principals accionistes són Fundació “la Caixa” i l'Estat, a través del FROB. A més, l'entitat compta amb 617.800 accionistes.

D'altra banda, el conseller delegat ha volgut agrair als membres del Comitè Consultiu d'accionistes la seva participació en aquest òrgan, “que permet l'acostament entre la companyia i la seva base accionarial, i una millora constant de la comunicació, al mateix temps que afavoreix la transparència”.

Per a dos membres del Comitè, aquesta ha estat la seva última reunió en vèncer el seu mandat: Josep Casalprim Compte i Lluís Miquel Fernández, ambdós de Girona. També finalitza mandat María Bertolín Pérez (València), encara que no va poder assistir a la trobada.

Els membres del Comitè Consultiu també s'han reunit amb el director financer de CaixaBank, Javier Pano, el qual ha aprofundit en els resultats econòmics de l'entitat el 2022.

INICIATIVA PIONERA EN L'IBEX 35

CaixaBank va ser la primera entitat financera a l'Ibex 35 a comptar amb un Comitè Consultiu d'accionistes que té com a objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l'entitat i els seus accionistes.

Està format per membres representatius de la base accionarial i, segons estableix la normativa del Comitè, la permanència màxima és de tres anys, per la qual cosa anualment se'n renova una part. Els nous integrants són seleccionats a partir de les candidatures rebudes a l'‘Espai de l'accionista’ del web corporatiu (www.CaixaBank.com) i intenten reflectir la composició de la base accionarial. Cada integrant del Comitè ha de posseir un mínim de 1.000 accions durant tota la seva participació.

PROGRAMA AULA

Gràcies a les aportacions fetes per part dels membres del Comitè Consultiu d'accionistes s'han desenvolupat diferents iniciatives, algunes d'elles en el marc del ‘Programa Aula’ de formació per a accionistes, en què l'entitat aposta per l'educació financera a través de cursos presencials, webinars i materials per a la formació a distància.

Mitjançant aquest programa, CaixaBank va aconseguir només el 2022 acostar els seus continguts a més de 10.000 accionistes, que van participar en les diferents sessions de formació. En el marc d'aquest programa, CaixaBank va llançar el 2022 ‘Formació sobre rodes’, que pretén acostar conceptes financers i econòmics a través del format vídeo al gran públic. Durant un breu trajecte en cotxe d'uns dos minuts de durada, experts de diferents àmbits explicaran, de forma accessible, diferents temàtiques quotidianes relacionades amb les finances, l'economia i la sostenibilitat. Tot en un llenguatge assequible i pròxim.

Cada setmana estaran disponibles nous continguts a través del perfil de Twitter per a accionistes de CaixaBank (@AccionistesCABK) i també al canal de YouTube corporatiu.

A més, es va llançar la segona temporada del podcast “Formació financera Aula” amb la publicació de 12 capítols sobre temes vinculats a economia i finances, i disponibles per ser escoltats en les principals plataformes.