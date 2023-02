El conseller delegat de CaixaBank apunta que l'acord és "una oportunitat excel·lent" per acompanyar les pimes espanyoles, per potenciar-ne la sostenibilitat i la capacitat d'innovació. | @EP



El Fons Europeu d'Inversions (FEI), CaixaBank i MicroBank han signat el primer acord de garanties del FEI que se signa a Espanya en el marc del programa InvestEU , que permetrà a les dues entitats mobilitzar més de 1.000 milions en finançament de pimes i ' midcaps'.

El FEI ofereix garanties per valor de 637 milions d'euros , dels quals 150 milions són per a CaixaBank i els 487 milions restants, per a MicroBank, han explicat les dues entitats en un comunicat conjunt aquest diumenge.

CaixaBank preveu fer servir aquesta garantia per mobilitzar 214 milions d'euros en préstecs a empreses , i el finançament està lligat a uns productes específics facilitats pel Fons InvestEU que contemplen dues àrees temàtiques: Innovació i Digitalització, a més de Sostenibilitat .

Dels 150 milions , 100 milions tenen el focus en activitats de R+D i impuls de la transformació digital; i els 50 milions restants, a la transició verda a través d'inversions verdes, inclusives i respectuoses amb el medi ambient.

MICROBANK



El finançament de MicroBank està lligat a Microfinances, Emprenedoria Social, Competitivitat de les pimes i Sostenibilitat, i l'entitat preveu mobilitzar fins a 800 milions.

Del total, fins a 200 milions es destinaran a Microfinances i Emprenedoria Social ; fins a 250 milions, a Competitivitat de les Pimes i, fins a 37,5 milions, a Sostenibilitat .

La consellera delegada del FEI, Marjut Falkstedt , ha destacat que “l'objectiu és ajudar les empreses espanyoles a avançar cap a un futur més verd, digital i integrador”.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha apuntat que aquest acord és "una oportunitat excel·lent" per acompanyar les pimes espanyoles per potenciar-ne la sostenibilitat i la capacitat d'innovació .

La directora general de MicroBank, Cristina González , ha dit que la voluntat és "millorar l'accés al finançament d'autònoms, microempreses i empreses socials".