El Mobile World Congress (MWC) 2023 torna amb força aquest dilluns després de la pandèmia i ho fa amb total normalitat després d'haver de suspendre's el 2020 i celebrar edicions marcades per les restriccions en anys posteriors. | @EP

Aquest dilluns, el Mobile World Congress (MWC) 2023 torna amb força després de la pandèmia i ho fa sense restriccions , a diferència de les edicions passades que van haver de ser suspeses el 2020 i celebrar-se amb limitacions en anys posteriors. Durant els quatre dies que dura l'esdeveniment, del 27 de febrer al 2 de març , s'espera una major afluència de passatgers vinculada a la fira, cosa que impulsarà els vols comercials i l'oferta de seients cap a Barcelona, així com augmentarà els preus per nit als hotels i els ingressos al sector de l'oci.

La fira, organitzada per GSMA amb la col·laboració de Fira de Barcelona , calcula que l'impacte econòmic a Barcelona serà d'uns 350 milions d'euros i espera superar 80.000 assistents, xifra superior a la de l'any passat, tot i que encara lluny del rècord de 109.000 assistents el 2019.

312 EUROS DE MITJANA PER NIT



Tal com ha indicat eBooking.com , el preu mitjà d'allotjament a Barcelona durant el Mobile World Congress ha augmentat un 227% , amb un cost mitjà per nit de 312 euros durant la setmana del congrés tecnològic. Això representa un augment significatiu en comparació dels 137 euros de mitjana que costa allotjar-se una nit a Barcelona en circumstàncies normals. La gran demanda d'allotjament per part dels assistents, tant nacionals com internacionals, és la raó principal d'aquest augment de preus.

Un home mira un plafó d'arribades i sortides a l'aeroport de Barcelona-El Prat. | @EP

UN 20% MÉS DE VOLS QUE EL 2022



Aena ha posat en marxa una operativa especial a l'Aeroport de Barcelona-El Prat per augmentar la seva activitat relacionada amb el MWC 2023. Durant la setmana del congrés, del 24 de febrer al 5 de març, s'esperen 7.643 moviments comercials , cosa que representa un augment del 19,1 % en comparació de l'edició del 2022, tot i que només representarà el 93% del nivell registrat el 2019.

Així mateix, les aerolínies han ofert 1,4 milions de seients , fet que suposa el 91,1% de l'oferta de l'últim any abans de la pandèmia i un increment interanual del 22,4% . Divendres 3 de març serà el dia amb més operacions, amb 842 vols i 156.386 seients.

NO ES RECUPERA LA FACTURACIÓ DEL 2019



La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha pronosticat que el sector de l'oci obtindrà una facturació de 96 milions d'euros durant el MWC, cosa que representa una disminució del 18% en comparació del 2019 , i que hi haurà menys ocupació generada.

L'entitat ha lamentat que la disminució de la facturació es donarà malgrat l'increment de costos a causa que l'MWC no recuperarà el nombre d'assistents del 2019 , quan va acollir 109.000 persones. Tot i això, la patronal ha mostrat la seva confiança que "l'afluència d'assistents al MWC vagi en augment" i que, el 2024, es recuperin els números del 2019.

Trobada entre el ceo de GSMA John Hoffman i el ceo de MWCapital Francesc Fajula. | @EP

"CLAU PER A LA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA"

El CEO de la fundació Mobile World Capital , Francesc Fajula , ha afirmat que el Mobile és “ un detonant absolutament clau” per a la transformació tecnològica de Barcelona. Per ell, és el moment de "plantejar iniciatives ambicioses a llarg termini" a tot Barcelona, tot Catalunya i tot Espanya, com el 'hub' digital que des del MWCapital volen que sigui Barcelona.

"Barcelona té una oportunitat absolutament única de crear un nou espai digital més ètic i sostenible, i generar en paral·lel un model competitiu, productiu i resilient que s'adapti al moment de canvi actual", ha afegit.

Ha afirmat que l'objectiu de la fundació és que es passi de l'Internet de les Coses “ a l'internet dels sentits , on les experiències siguin cada vegada més enriquidores gràcies a la tecnologia”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, al dinar 'Mobile Lunch'. | @EP

CAPITAL TECNOLÒGICA MUNDIAL

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat aquest diumenge que Barcelona és “ una de les capitals tecnològiques mundials ”. Ha considerat que Catalunya és “ una terra de creativitat, talent i noves idees” , i que en aquests anys ha apostat pel llegat, el talent i el futur del territori.

El president ha defensat a més un futur tecnològic de Catalunya que permeti “una connexió entre tecnologia i humanitat i tecnologia i administració” per construir un futur millor, ha dit.