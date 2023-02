Inauguració del MWC el 2022 / @EP

el Rei Felip VI ; el president del Govern, Pedro Sánchez , i el president de la Generalitat, Pere Aragonès , inauguren aquest dilluns a les 9.30 el Mobile World Congress (MWC) 2023, que preveu recuperar la normalitat després de suspendre's per la pandèmia el 2020 i celebrar edicions marcades per les restriccions el 2021 i 2022.

També hi seran les alcaldesses de Barcelona, Ada Colau , i de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín , que també presideix la Diputació de Barcelona; la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , i tres consellers de la Generalitat: Laura Vilagrà (Presidència), Roger Torrent (Empresa i Treball) i Josep Gonzàlez-Cambray (Edudación).

A més, estaran els màxims responsables de l'organització: el ceo de GSMA, John Hoffman ; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat , i el director general, Constantí Serrallonga.

El 2022, tant Aragonès com Colau van participar en la inauguració del congrés, però no a la recepció del Rei, en què sí que van estar presents Marín i Hoffman, entre d'altres.

Està previst que Aragonès faci declaracions a la premsa després del passeig inaugural i visiti els estands de les principals empreses internacionals juntament amb els representants del Govern, i també es preveuen declaracions de Colau.

Tant Aragonès com Colau van estar al costat de Felip VI i Sánchez al sopar oficial del congrés, diumenge al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

80.000 ASSISTENTS

Les previsions de l?organització passen per superar els 80.000 assistents, 20.000 més que l?any passat, tot i que encara lluny del rècord de 109.000 del 2019.

La trobada organitzada per GSMA amb la col·laboració de Fira de Barcelona ocuparà els 240.000 metres quadrats que sumen els vuit pavellons del recinte Gran Via de Fira, del 27 de febrer al 2 de març.

Tot i que a Europa han decaigut la majoria de restriccions per la pandèmia, hi ha països on encara no és fàcil poder fer viatges --especialment a Àsia--, de manera que una part dels possibles assistents encara es veuen afectats.

El ceo de GSMA, John Hoffman va assegurar dijous passat que el 25% dels registrats són asiàtics i que les previsions són rebre entre 4.000 i 5.000 assistents procedents de la Xina.

L'organització preveu que més de la meitat dels assistents siguin càrrecs executius d'empreses (cosa que per a Hoffman és més important que el nombre total de participants) i que l'impacte econòmic de la fira a la ciutat rondi els 350 milions d'euros.

Més de 2.000 empreses exposaran els seus productes i serveis amb Ericsson, Deutsche Telekom, Huawei, Intel, Lenovo, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica i ZTE com els principals expositors.

El programa del congrés inclou més de 1.000 ponents, entre els quals hi ha directius de grans empreses del sector mòbil, així com l'inventor del telèfon mòbil, Martin Cooper; la cea de Pandorarobots, Lauren Kunze, i la cea de Moller-Maersk, Vincent Clerc.

EL TAXI NO ES MOVILITZARÀ AQUESTA VEGADA

Després de dies de mobilitzacions i de tres jornades d'aturades al gener, el sector dels taxis de Barcelona havia amenaçat de tornar a fer vaga durant el MWC, però finalment va decidir no fer-ho davant de les esmenes presentades pel Govern en el marc de la Llei d'Acompanyament dels pressupostos catalans.

A la roda de presentació del MWC23, Hoffman, ja va confiar que "les autoritats tinguin sota control" la possible aturada, i els va trucar a arribar a un acord amb el sector perquè no s'arribi a produir la vaga.

De totes maneres, ha sostingut que el congrés "se'n sortirà segur" , ja que hi ha molts altres mètodes de transport per arribar a les instal·lacions més enllà dels taxis, com el bus, el metro oa peu, ha ressaltat.

PRINCIPALS NOVETATS

Aquesta edició té com a lema ' Velocity. Unleashing Tomorrow's technology today ' ('Velocitat. Desfermant la tecnologia del demà avui') i es dividirà en cinc eixos: 5G, Reality+, OpenNet, FinTech i Digital Everything.

A més de les tecnologies 5G i 6G, se centrarà en tendències com el metavers, els desafiaments de la indústria 4.0 i innovacions en el transport --com la presentació d'una càpsula de hyperloop-- i en salut, com l'exosquelet per millorar la mobilitat , força i resistència de la catalana Able.

Les marques preveuen presentar les últimes novetats en dispositius mòbils, que inclouen avenços en càrrega ràpida i telèfons plegables, entre d'altres.

4YFN I MWCAPITAL

El pavelló 8.1 del recinte acollirà el 4 Years From Now (4YFN), el congrés destinat a les empreses emergents, que aquest any celebra la novena edició i la tercera que comparteix recinte amb el MWC --abans se situava al recinte Montjuïc-- .

La trobada se centrarà en tres eixos, dedicats a Creative Minds, Foundera i Investment and CVC, i comptarà amb 556 empreses emergents expositores i 300 ponents.

La fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) tornarà a ser present amb dos estands al MWC i al 4YFN, a més de l'espai Beat Barcelona.

L'entitat ha centrat la seva presència al saló en la relació entre el món físic i el digital a través d'un trajecte sensorial en què els usuaris podran fer servir els cinc sentits per explorar la tecnologia.