Oficina mòbil de CaixaBank a Poza de la Sal, Burgos / CaixaBank

CaixaBank va incrementar un 47% el servei financer que presta amb les seves oficines mòbils el 2022 i és present en un total de 626 municipis en risc d'exclusió financera, davant dels 426 municipis als quals arribava fa només un any. L'entitat va incorporar al servei la província de Palència durant l'exercici passat i, a més, va ampliar les rutes a Àvila, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, La Rioja, la Comunitat de Madrid i Segòvia.

A les poblacions que CaixaBank atén a través dels ofimòbils hi resideixen prop de 308.000 habitants, segons l'Institut Nacional d'Estadística, i una tercera part té més de 60 anys, cosa que posa de manifest el compromís de l'entitat amb el col·lectiu sènior.

El servei d'ofimòbil permet als usuaris, siguin o no clients de l'entitat, fer les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos.

El banc compta amb 15 oficines mòbils que recorren 43.000 quilòmetres de mitjana al mes i ofereixen el seu servei a dotze províncies de sis comunitats autònomes: Àvila, Segòvia, Burgos i Palència, a Castella i Lleó; Guadalajara, Ciudad Real i Toledo, a Castella-la Manxa; València i Castelló, a la Comunitat Valenciana; Granada, a Andalusia, la Comunitat de Madrid i la Rioja. A més, l'entitat té dos ofimòbils més en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius, com la Fira del Llibre de Madrid.

“Les oficines mòbils són un servei que forma part de l'estratègia de CaixaBank per poder arribar a tots els ciutadans, independentment de quin sigui el seu municipi de residència, i ens permeten complir amb l'objectiu de mantenir la inclusió financera a zones rurals, a les que els sectors agrícola i ramader presenten un gran pes específic i en què hi ha un percentatge elevat de clients sènior”, ha destacat el director de Negoci de CaixaBank, Jaume Masana.

OFICINES MÒBILS A SIS COMUNITATS

Castella i Lleó, amb set ofimòbils, és la comunitat autònoma on més presència té el servei de tot Espanya. A més, dues oficines mòbils recorren localitats de la Rioja, el País Valencià i Castella-la Manxa, mentre que la província de Granada i la Comunitat de Madrid són ateses per una oficina mòbil cadascuna.

Els ofimòbils de CaixaBank a Castella i Lleó atenen en un total de 338 municipis. A Àvila, les oficines mòbils donen servei a un total de 127 poblacions i recorren una mitjana mensual de 8.000 quilòmetres. Àvila és la província amb més poblacions cobertes amb aquest servei de tot Espanya.

A més, a Segòvia, els ofimòbils donen cobertura financera a 104 localitats gràcies a un recorregut de 5.400 quilòmetres; a Palència arriben a 68 municipis a través d'unes rutes en què fan 2.700 quilòmetres al mes, i, a Burgos, ofereixen servei a 39 municipis després de recórrer gairebé 3.300 quilòmetres.

A la Rioja, les dues oficines mòbils de l?entitat recorren 4.900 quilòmetres al llarg del mes per donar cobertura a 78 pobles. A Castella-la Manxa, l'ofimòbil dóna servei a Guadalajara, on una oficina mòbil fa una ruta de més de 4.100 quilòmetres per atendre 31 poblacions; a Ciudad Real dóna cobertura a 29 localitats esteses per un recorregut de més de 3.100 quilòmetres i una oficina mòbil arriba a dos municipis de Toledo.

A la Comunitat Valenciana, les dues oficines mòbils de CaixaBank donen servei a 70 localitats. A València, atenen 34 municipis completant un itinerari de gairebé 3.100 quilòmetres al mes i, a Castelló, les poblacions ateses són 36 i els quilòmetres recorreguts superen els 3.100.

A més, l'oficina mòbil que atén a la Comunitat de Madrid permet fer operacions bancàries a 43 municipis en un recorregut de 2.700 quilòmetres, i la ruta a Granada presta servei a la població de 35 localitats en risc d'exclusió financera en un recorregut que supera els 2.600 quilòmetres al mes.

Cada oficina mòbil compta amb rutes diàries diferents i, en funció de la demanda, visita les localitats a què presta servei entre una i quatre vegades al mes.