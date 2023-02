El president de Telefónica i president de la junta de GSMA, José María Álvarez Pallete, ha reivindicat a l'obertura del MWC d'aquest 2023 la necessitat d'una contribució justa de tots els actors del món digital per mantenir les inversions necessàries per mantenir les xarxes durant la inauguració del Mobile World Congress.

" Les telecos s'estan convertint en supercomputadors. Necessitem un món molt més balancejat. Aquest nou món necessita col·laboració. I per col·laborar cal que tothom contribueixi amb una part justa de l'esforç", ha apuntat durant la intervenció inaugural de l'esdeveniment.

Álvarez Pallete ha posat a la palestra un dels temes centrals de l'esdeveniment, la petició dels operadors de telecomunicacions que les grans tecnològiques sufraguin part de la xarxa.

El president també ha assenyalat que es tracta d´un Mobile World Congress incomparable i ha destacat que no hi ha lloc millor que Barcelona per albergar l´esdeveniment.

GSMA OPEN GATEWAY

"Estem a les portes d´un nou canvi d´era impulsat per la intersecció de les capacitats de les telecomunicacions, la computació, la Intel·ligència Artificial i la Web3", ha exposat Álvarez-Pallete, per a qui aquest canvi de paradigma demostrarà que "sense telcos no hi ha futur”.

El president de Telefónica i de la GSMA , José María Álvarez-Pallete, ha subratllat durant la seva intervenció a la sessió inaugural del Mobile World Congress (MWC) que GSMA Open Gateway , la iniciativa sectorial a nivell mundial anunciada aquest matí per la GSMA, “ uneix les empreses de telecomunicacions, la indústria, les grans tecnològiques i els desenvolupadors per crear junts el futur digital ”.

Álvarez-Pallete ha ressaltat que la nova era digital a què el món està assistint “requerirà una evolució radical i una plataforma que ofereixi simplicitat per sobre de la complexitat dels negocis actuals”. "GSMA Open Gateway és aquesta plataforma", ha afirmat.

Aquesta iniciativa industrial, anunciada aquest dilluns per la GSMA a l'arrencada de la primera de les quatre jornades del MWC que s'està celebrant a Barcelona, permetrà compartir i federar APIs (Application Programming Interfaces) obertes i estandarditzades amb l'objectiu d'oferir-hi un accés interoperable a les xarxes dels operadors per a desenvolupadors i 'hyperscalers'.

Aquest projecte crearà un nou món d'oportunitats per a la indústria. Serà un catalitzador perquè tots aquests serveis avançats desenvolupin el seu potencial i aconseguisquen una massa crítica. I generarà opcions i aportarà valor als consumidors”, ha destacat el president de Telefónica. I ha afegit: “Aquesta és l’ambició de GSMA Open Gateway. Establir una capa comuna per exposar les capacitats de la xarxa. Transformar tot l'ecosistema en benefici de tothom”.

20 COMPANYIES, 3.800 MILIONS DE PERSONES I 8 APIs ESTANDARITZADES

El president de Telefónica i de la GSMA ha precisat que GSMA Open Gateway inicia el seu camí sota el marc d'un Memoràndum d'Enteniment (MoU, per les sigles en anglès) signat per 20 companyies, amb capacitat per arribar a 3.800 milions de persones i vuit APIs estandarditzades sota el paraigua de CAMARA, una iniciativa industrial presentada al MWC del 2022 precisament per al desenvolupament de les APIs necessàries per poder llançar ara GSMA Open Gateway. “Això només és el començament, però està guanyant velocitat ràpidament”, ha afegit Álvarez-Pallete.

De manera més detallada, ha explicat: “ Les televisions han recorregut un llarg camí en el desenvolupament d'una plataforma global per connectar a tothom . I ara, mitjançant la federació d'API de xarxa obertes i l'aplicació del concepte d'interoperabilitat de la itinerància, els operadors mòbils i els serveis al núvol s'integraran realment per fer possible un nou món d'oportunitats. La col·laboració entre els operadors de telecomunicacions i els 'hyperscalers' és crucial en aquest nou ecosistema digital”.

Un tsunami d'innovació



Durant la seva intervenció, el president de Telefónica i de la GSMA ha situat el llançament d'aquest projecte dins del tsunami d'innovació que està donant lloc a una nova era sorgida per l'acumulació de tecnologies disruptives que estan exercint de catalitzadors d'aquest paradigma nou .

Álvarez-Pallete ha subratllat que el sector telco “no és nou en la disrupció”, i ha reivindicat el caràcter innovador present a la pròpia essència de la indústria, des de la primera trucada de veu que va tenir lloc fa 150 anys i, més recentment, des del naixement de la indústria de telefonia mòbil fa 30 anys.

Des de llavors, ha continuat, "la indústria de telefonia mòbil ha estat a l'avantguarda de la innovació, guiant el món cap a un futur més connectat", per convertir-se finalment també "en proveïdors de serveis d'Internet". Ara el sector afronta un nou punt d'inflexió: “Estem a les portes d'un nou canvi d'era impulsat per la intersecció de les capacitats telco, la computació, la Intel·ligència Artificial i la Web3”.

Aquesta combinació de tecnologies i l'evolució del sector oferiran serveis i solucions innovadores amb usos i aplicacions reals com l'automatització de la indústria, el cotxe autònom, les cirurgies a distància, els jocs interactius, la gestió d'emergències, les comunicacions hologràfiques o els mons. virtuals. El president de Telefónica ha emfatitzat que aquests serveis suposaran “el repte definitiu per a les xarxes de les empreses de telecomunicacions”, i serviran per evidenciar una realitat: “Sense telcos no hi ha futur digital”.

Álvarez-Pallete ha tancat la seva intervenció destacant “l'extraordinari mèrit de tots i cadascun dels no menys extraordinaris professionals que componen Telefónica i que han fet possible que l'operadora estigui ja a punt de complir els seus primers 100 anys d'èxit”.

Això obrirà noves vies per monetitzar les xarxes amb l'impuls del desplegament generalitzat de 5G. "Serà un catalitzador perquè tots aquests serveis avançats desenvolupin el seu potencial i assoleixin una massa crítica. I generarà opcions i aportarà valor als consumidors", ha destacat el president de Telefónica.

Álvarez Pallete també ha destacat el paper de socis com Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft en el desenvolupament d'aquest nou ecosistema, que aprofitarà les API de les xarxes per desenvolupar noves funcions.