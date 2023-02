Diverses persones en arribar a la inauguració del Mobile World Congress. Foto: Europa Press



Telefónica, Orange i Vodafone s'han aliat amb Ericsson per donar accessos a funcions avançades de 5G sobre les xarxes per al desenvolupament d'aplicacions de gaming i vídeo d'ultra-alta qualitat, a través d'APIs.

L'objectiu és que els tres operadors utilitzin la mateixa API QoD, definida, desenvolupada i documentada a Cambra , el projecte de codi obert impulsat per Linux Foundation en col·laboració amb GSMA, que està disponible perquè tots els operadors la implementin i ha estat llançada aquest dilluns al Mobile World Congress.

Els tres operadors de telecomunicacions estan desenvolupant els seus propis fulls de ruta que incorporen API de serveis comuns per posar-los a disposició dels desenvolupadors.



"Disposar d'APIs de xarxa obertes de diferents operadors, harmonitzades i accessibles des d'un únic lloc, elimina les friccions per als desenvolupadors de programari i deixa anar la innovació i la creativitat per a molts casos d'ús", ha subratllat el director de Tecnologia d'Orange, Laurent Leboucher.

Per part seva, el director de Tecnologia de Telefònica, Enrique Blanco, ha subratllat que la demostració posarà les bases d'un nou model de negoci, ja que aquestes APIs aspiren a convertir-se en una nova via d'ingressos per als operadors.

En aquesta línia, el director d'Arquitectura a la Xarxa de Vodafone, Yago Tenorio ha subratllat que les xarxes actuals tenen molta més capacitat que les funcions de la connectivitat bàsica i per això ha destacat la importància de portar la innovació a la xarxa. Per això, ha assenyalat diversos casos d'ús com recolzar els bancs per detectar transaccions inusuals, habilitar rutes de vol més segures per a drones d'emergència o perllongar la durada de la bateria dels smartphones.