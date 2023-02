Breton, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press



El comissari de Mercat Interior de la Comissió Europa, Thierry Breton , ha cridat a "tenir una discussió seriosa" sobre la pertinència de crear un mercat d'espectre únic a nivell europeu durant la seva intervenció al Mobile World Congress.

Breton ha arribat a l'esdeveniment després de llançar, dijous 23 passat, una consulta sobre la situació del mercat de les telecomunicacions a Europa i la pertinència d'imposar una taxa a les grans tecnològiques perquè contribueixin al desenvolupament de xarxes.



El comissari també ha assenyalat que la discussió també ha d'abordar la potencial consolidació transeuropea dels operadors de telecomunicacions, una de les demandes històriques del sector.

L'espectre és un dels actius més cars per al sector i el no poder extreure'n sinergies durant les fusions, complica les xifres a l'hora d'abordar una transacció nacional.



'BIG TECH' CONTRA TELECS

El comissari també s'ha esforçat en el seu discurs per reiterar que no vol que la consulta llançada per la Comissió es converteixi en una mena de duel entre operadors de telecomunicacions i grans tecnològiques.

Breton ha assenyalat que cal replantejar-se el model de xarxes i la necessitat d'una reglamentació d'acord amb el món digital que garanteixi que es compleixin els objectius digitals de la dècada en matèria d'infraestructures. Pel comissari, el moment que travessa el sector i la Unió Europea és crític i ha fet que tots els actors prenguin un rol actiu en la solució.

A la seva agenda té reunions amb els principals directius de les grans operadores europees, inclosos els de Telefónica, Orange i Vodafone, així com una trobada amb el conseller delegat de Netflix, Greg Peters.