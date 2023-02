Un home en una parada de carn. Foto: Europa Press



L' Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 1% al febrer en relació amb el mes anterior i va elevar dues dècimes la taxa interanual, fins al 6,1% , per l'encariment de l'energia i els aliments, segons les dades avançades publicades aquest dimarts 28 de febrer per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).



Amb la pujada registrada el segon mes del 2023, la inflació encadena dos mesos consecutius d'ascensos en la taxa interanual i se situa en el valor més alt des del mes de novembre passat, quan l'IPC va assolir el 6,8%.

De fet, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anticipar dilluns a la nit 27 en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press , que la inflació pujaria pel major cost de l'energia en les últimes setmanes, per després baixar a al llarg dels propers mesos.

"Cal anar veient com evoluciona la inflació durant els propers mesos. Contemplem una lleugera alça, però després una baixada dels mateixos al llarg dels propers mesos com a conseqüència que hi ha hagut les últimes setmanes una pujada del preu de l'energia ", va explicar el cap del govern.

La dada de febrer, que haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans del mes que ve, és 4,7 punts inferior al pic assolit el mes de juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt des del setembre de 1984. Segons l'INE, la pujada de l'IPC interanual fins al 6,1% al febrer es deu, principalment, a l'encariment de l'energia ja que els preus d'aliments i begudes no alcohòliques han pujat més del que ho van fer al febrer del 2022.

Per contra, Estadística destaca que al febrer van baixar els preus dels carburants i del transport combinat de passatgers, això darrer com a resultat dels bons gratuïts al transport posats en marxa pel Govern i complementats per les comunitats autònomes.

LA SUBJACENT ESCALA FINS AL 7,7%

L'INE incorpora a l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al febrer va pujar dues dècimes, fins al 7,7%, situant-se 1,6 punts per sobre de l'IPC general i en els valors més alts en més de 40 anys.

En termes mensuals (febrer sobre gener), l'IPC va registrar un augment de l'1%, la seva alça mensual més gran des del juny passat, quan va pujar un 1,9%.