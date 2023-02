L'enginyer durant la jornada del 27 de febrer. Foto: Europa Press



El Mobile World Congress (MWC) ha homenatjat l' inventor del telèfon mòbil, Martin Cooper, amb el premi Lifetime achievement award, lliurat dilluns a la tarda per part del director general de GSMA, Mats Granryd, amb el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

"Parlem del demà i el demà és un tema molt fàcil per a mi, perquè sempre he viscut en el futur", ha dit Cooper després de rebre el guardó, l'any en què es compleix mig segle de la primera trucada feta amb un telèfon mòbil.

De la mateixa manera, Cooper va aprofitar l'ocasió per reivindicar la indústria tecnològica com un instrument per solucionar problemes de la societat com ara "canviar l'educació o revolucionar la sanitat".