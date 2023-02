Un moment de la presentació de LaCabina. Foto: Europa Press



Telefónica ha presentat, aquest dimarts 28 de febrer al Mobile World Congress, el seu nou projecte LaCabina, un espai de 2.000 metres quadrats situat al Hub d'Innovació i Talent del grup per fer test amb tecnologies avantguardistes.

L'espai estarà inspirat en les cabines telefòniques (d'aquí ve el nom amb què es bateja) i comptarà amb més de 180 experiències tecnològiques, algunes amb avenços dos anys per davant del seu desenvolupament comercial, segons explica la firma.

En total, més de 750 persones han participat en aquest projecte, la posada en públic del qual ha comptat amb la participació de les esportistes Teresa Perales i Carolina Marín. Aquest nou element del hub d'innovació comptarà a més amb una funció de realització d'esdeveniments, producció de continguts virtuals, entorns de treball, formatius i sectorials on es podran veure de manera immersiva i interactiva els darrers avenços tecnològics.

Per això, ha estat equipada amb 40 quilòmetres de cable desplegat i una quantitat de pantalles que sumen 300 milions de píxels. A més, compta amb la seva pròpia xarxa 5G SA exclusiva dedicada a l'espai i la ràdio en bandes mitjanes i mil·limètriques, on es podran provar tecnologies com la segmentació de la xarxa.

"Hem creat LaCabina perquè les organitzacions i les institucions puguin conèixer en primera persona les darreres tecnologies, participant dels projectes pilot on podran veure com es materialitzen aquests avenços en aplicacions reals", ha destacat el director de Transformació de Negoci a Telefónica España, Agustí Cárdenas .

L'espai comptarà a més amb una sèrie d'itineraris definits per àrees com a indústria, 'smart retail, persones, educació, seguretat, 'smart building' o 'smart cities'. El projecte ha estat desenvolupat íntegrament a través de Telefónica i espera acollir entre 7.000 i 10.000 persones a l'any, una previsió que el director de transformació de negoci a Telefónica España, Agustín Cárdenas, creu que "es quedarà curta".