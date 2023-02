El fundador i president de Desigual, Thomas Meyer / @EP

Desigual i Wayra , el hub d'innovació oberta de Telefónica, han llançat al Mobile World Congress que se celebra a Barcelona una nova edició de Awesome Lab , la nova edició de la seva acceleradora de startups. La primera edició es va realitzar fa un parell d'anys perquè l'empresa tèxtil volia "tenir aquest paraigua perquè entrés tota la innovació oberta, amb startups però també col·laborar amb universitats, institucions governamentals, etc.", segons explicava Eva Sirera, cap d'Innovació Tecnològica de Desigual.

En aquesta segona edició, Wayra ajudarà en un primer moment Desigual a l' scouting de 'startups' per trobar empreses que s'adeqüin als objectius marcats. Seguidament, l'empresa tecnològica ajuda a implementar la "transformació cultural de la companyia" als treballadors mitjançant esdeveniments i coneixements.

"Per Wayra, és molt rellevant poder col·laborar amb partners estratègics com Desigual, poder-los acompanyar en aquesta iniciativa d' 'open innovation' i posem a la vostra disposició la nostra experiència de més de 10 anys", explicava Marta Antúnez, directora de Wayra.

UNA EDICIÓ MILLORADA

Aquesta edició es fonamenta en quatre eixos principals. Hi ha tres 'scouting prints' i cadascuna es focalitza en algun repte en concret, com augmentar la captació de 'leads' a l'àrea de negoci de màrqueting, millorar el disseny del producte i aconseguir millors mesuraments d'analítica avançada. A cadascun d'aquests eixos s'acaben quedant amb dos startups per provar un projecte pilot.

Finalment, la quarta part és una 'open call' oberta a totes les startups perquè aportin altres solucions a reptes proposats per la companyia. “S'obren les portes i el punt de mira perquè entrin altres solucions i reptes que potser no ens estàvem plantejant. ho expliquin per valorar-ho", afirma Sirera.

Les startups podran presentar candidatures fins al 27 de març en camps com l'experiència d'usuaris i l'anàlisi de dades de clients o productes, i de moment no tenen una quantitat d'inscripcions estimades, tot i que a la primera edició van arribar a les 500.

Sobre la seva participació al Mobile World Congress, han destacat la importància d'estar en una de les fires tecnològiques més importants de Barcelona i del món. "Estar aquest any aquí de la mà de Wayra i poder tenir una presència a l'escenari és molt rellevant", destacava Eva Sirera, perquè els "situa" i els "dóna visibilitat".

Aquesta és la segona edició, però totes dues entitats donen per fet que en el futur arribarà la tercera aliança.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, CADA VEGADA MÉS IMPORTANT

En un món cada vegada més tecnològic, la intel·ligència artificial està agafant cada cop més rellevància, i al Mobile World Congress no està sent per a menys. Les empreses cada cop hi recorren més per realitzar els diferents processos empresarials, per la qual cosa està sent un dels protagonistes de la fira. "A nosaltres ens està influenciant en l'automatització de molts processos, en els quals ja hem inserit robots que fan tasques que abans feien els humans, i per això hem reduït moltíssim la càrrega de treball", explica la cap d'Innovació Tecnològica de Desigual.

Pel que fa al món de la moda, la intel·ligència artificial pot influir en la manera com conceben el negoci. "La moda ve del que és artesà, amb un component molt manual, i la intel·ligència artificial, sobretot la generativa, ens canviarà la manera de treballar i de concebre els nostres productes. Serà com un company més que estigui a taula cocreant amb els companys", augura Sirera.