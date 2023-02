Agència Tributària @ep

Des de dimecres està obert el termini de sol·licitud de l'ajut de 200 euros persones físiques amb baix nivell d'ingressos i patrimoni, ja siguin assalariats, autònoms o desocupats aprovat pel Govern. S'hi pot accedir a través de la Seu Electrònica d'Hisenda.

QUINS REQUISITS CAL COMPLIR?



Per sol·licitar l'ajut de 200 euros, cal haver complert aquesta llista de requisits a data 31 de desembre de 2022:



- Tenir residència habitual a Espanya.



- Haver realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual un estigui donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.



- Haver estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.



- No rebre més de 27.000 euros íntegres de rendes --és a dir, 27.000 euros bruts percebuts sense descomptar despeses ni retencions-- i no tenir més de 75.000 euros de patrimoni, descomptant l'habitatge habitual.



No només compten els ingressos i el patrimoni del beneficiari a l'hora de calcular si supera el límit per rebre l'ajuda, sinó els ingressos i el patrimoni sumat al de:



- El seu cònjuge o parella de fet inscrita al registre d'unions de fet de la respectiva Comunitat o Ciutat Autònoma.



- Aquelles persones que poguessin donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF. Més informació, aquí .



- Els ascendents del beneficiari fins a segon grau per línia recta. Queden exclosos d'aquest ajut aquells que a data 31 de desembre de 2022:



- Perceben l'Ingrés Mínim Vital. El complement d'ajuda per a la infància té la naturalesa de l'Ingrés Mínim Vital i en forma part. Si un heu sol·licitat l'Ingrés Mínim Vital, però encara no heu començat a cobrar-lo, podeu sol·licitar l'ajuda.



- Perceben una pensió o una prestació anàloga de les mutualitats.



- Si el beneficiari, el seu cònjuge, la seva parella de fet inscrita al registre d'unions de fet, descendents menors de 25 anys o amb discapacitat i ascendents fins a segon grau per línia directa:



- Han estat administradors de dret d'una societat mercantil que no hagués cessat la seva activitat el 31 de desembre de 2022.



- Han estat titulars de valors representatius de la participació en fons propis duna societat mercantil no negociats en mercats organitzats.

COM SOL·LICITAR L'AJUDA?



La sol·licitud s'ha de dur a terme a través d'Internet , utilitzant el formulari electrònic disponible al web de l'Agència Tributària.

QUÈ NECESSITES PER SOL·LICITAR L'AJUDA?



Per dur a terme la sol·licitud cal Cl@ve o certificat electrònic (inclòs el DNI-e). Al formulari s'ha de consignar el NIF del sol·licitant i dels



convivents (encara que no és obligatori per als menors de 14 anys que no en disposin). Alhora, el beneficiari ha d'incloure un compte bancari del qual sigui titular on voleu que es realitzi l'abonament de l'ajuda.



No cal aportar cap documentació: la informació necessària per verificar el compliment dels requisits necessaris per sol·licitar l'ajuda serà tramesa a l'Agència Tributària per part de la Seguretat Social i altres organismes públics.

CAL PRESENTAR LA SOL·LICITUD PERSONALMENT?



La sol·licitud es pot presentar en nom d'un tercer mitjançant apoderament i per col·laboració social, tant pública com privada.

QUIN ÉS EL TERMINI PER SOL·LICITAR L'AJUDA?



El termini per sol·licitar l'ajuda ja està obert. Tancarà el 31 de març.

COM S'ABONA L'AJUDA?

L'ajut s'abona mitjançant transferència bancària.

SI NO EM CONCEDEIXEN L'AJUDA, PUC RECLAMAR?



El termini perquè l'ajut sigui ingressat és del 30 de juny de 2023. Si la sol·licitud és denegada, Hisenda ho notificarà al sol·licitant, indicant-li les dades necessàries per consultar els motius de la denegació a la Seu Electrònica de l'Administració Tributària. Es podrà entendre que la sol·licitud ha estat desestimada si en aquest termini de tres mesos entre el final del termini de sol·licitud i el termini d'abonament ni se n'ha efectuat el pagament ni se n'ha notificat la denegació.

Sí, a través d'un Recurs de Reposició (en el termini d'un mes i amb caràcter potestiu) o d'una Reclamació Economicoadministrativa (en el termini d'un mes comptant des de l'endemà de la notificació de la desestimació de la sol·licitud o de la finalització del termini d'abonament). Més informació, aquí .