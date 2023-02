D'esquerra a dreta: Josep Mª González, director territorial de CaixaBank a Catalunya; Sara Toledano, CEO Sycai Medical; Maria Alsina, Directora Territorial de CaixaBank a Barcelona, i Alberto Moratiel, Relacions Institucionals d'ENISA / CaixaBank

Sycai Medical ha estat guardonada com la start-up més innovadora de Catalunya als Premis EmprendeXXI. Es tracta d'un reconeixement impulsat per CaixaBank, mitjançant DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i coatorgat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant ENISA. A Catalunya, l‟organització d‟aquests guardons compta amb el suport d‟ACCIÓ, l‟agència pública per a la competitivitat de l‟empresa catalana de la Generalitat de Catalunya; Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Barcelona i Tech Barcelona, associació privada sense ànim de lucre que representa més de 1.200 empreses digitals i tecnològiques.

Sycai Medical és un assistent mèdic que ajuda els radiòlegs a detectar lesions quístiques pancreàtiques, presentant casos similars per ajudar-los a confirmar-ne el diagnòstic i predint la probabilitat que siguin malignes. Aquest tipus de lesions poden desenvolupar càncer de pàncrees, el quart més mortal a Europa amb una esperança de vida mitjana des del diagnòstic de menys de cinc mesos i, actualment, sense un mètode eficient de diagnòstic primerenc.

Els Premis EmprendeXXI van néixer l'any 2007 amb la voluntat d'impulsar i donar suport a les iniciatives emprenedores, contribuir al desenvolupament de joves empreses amb alt potencial i reconèixer l'impacte social, econòmic i mediambiental que aquests negocis generen al seu territori. Des de la creació, el programa ha invertit 7,5 milions d'euros en metàl·lic i en accions d'acompanyament i que han beneficiat més de 465 empreses. Aquest any, que els premis arriben a la seva 16a edició, 217 start-ups de Catalunya han presentat la seva candidatura, fet que suposa un increment del 57% respecte a l'edició anterior.

PREMIS EN METÀLIC I FORMACIÓ

El guardó obtingut per Sycai Medical inclou una dotació econòmica de 6.000 euros i accés a un programa de formació internacional. Es tracta d'una formació especialment dissenyada per a start-ups amb un alt potencial de creixement, Moonshot Thinking for entrepreneurs , i està impartida per ESADE i experts de Silicon Valley. La realització combina sessions formatives amb l'experiència de visitar algun dels principals hubs d'innovació del món.

Així mateix, també tindran l'oportunitat de participar a l'Investors Day EmprendeXXI, una jornada on mantindran contacte amb inversors i empreses interessades a col·laborar amb l'ecosistema emprenedor i entrarà a formar part de la comunitat AlumniXXI, amb els fundadors de les empreses guanyadores des de l'inici .

L'acte de lliurament ha comptat amb la presència de professionals de CaixaBank i ENISA, com ara Ana Díez Fontana, Directora de Negoci Empreses de CaixaBank; Josep Mª González, Director Territorial de CaixaBank a Catalunya; Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona; José Bayón, CEO d'ENISA, i Alberto Moratiel, Relacions Institucionals d'ENISA. L'acte s'ha realitzat en el marc del 4YFN, que ha acollit una taula rodona sobre 'Premis EmprendeXXI: una història en primera persona', que ha comptat amb la participació de Judith Camargo, fundadora de Roka Furadada, i Cristian Santos, cofundadora de Saalg Geomecanics.

LES START-UPS MÉS INNOVADORES DE CATALUNYA

A més de Sycai Medical , a l'esdeveniment han estat presents les start-ups finalistes, que han presentat els seus projectes i han estat lloades pels organitzadors per la seva contribució a millorar la societat. Aquestes han estat les empreses finalistes a Catalunya: