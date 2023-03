El president, en una sessió parlamentària. Foto: Europa Press



El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha fet una crida que més empreses inverteixin a Barcelona ia Catalunya durant la recepció oficial al Mobile World Congress (MWC). "Aquí trobareu els millors aliats per fer realitat els vostres projectes", va apuntar.

"Som una terra d'oportunitats que us acull amb els braços oberts, us ofereix tot el suport i tot l'acompanyament a les vostres iniciatives", ha afegit el president que ha posat en valor "el coneixement, la perícia i la capacitat de pensar en gran ".

"Per això avui Catalunya i Barcelona actuen com a capital de la tecnologia i l'economia digital", ha reafirmat, ha ressaltat la voluntat de continuar creixent i ha celebrat que les empreses es continuïn establint a Catalunya, així com continuar sent la seu del Mobile World Congress .

TRANSFORMACIÓ FEMINISTA AL SECTOR TIC

A l'acte també ha estat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha destacat que "la transformació feminista del Govern també ha de deixar empremta al sector TIC".

Ha assegurat que la presència de les dones al sector tecnològic va guanyant pes i ha encoratjat els presents a la recepció a afavorir-la i impulsar-la. "Perquè la digitalització no serà possible si no hi som totes i tots, si no tenim en compte el talent i la veu de les dones", va afegir.